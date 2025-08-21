TENDANCES
DCU : voilà pourquoi Supergirl sera « légèrement » alcoolisée dans le film de Craig Gillespie
Geekeries et Insolite

DCU : voilà pourquoi Supergirl sera « légèrement » alcoolisée dans le film de Craig Gillespie

21 Août. 2025 • 17:37
0

[Attention SPOILER] Dans le DC Universe « cru 2025 » imaginé par James Gunn, Supergirl (désormais interprétée par la très talentueuse Milly Alcock) est présentée dans le nouveau film Superman comme une héroïne profondément troublée — et légèrement alcoolisée — une caractéristique qui révèle en fait bien plus qu’un simple trait de caractère (ou un penchant pour la boisson).

Supergirl Gunn 2

Un personnage façonné par la tragédie

James Gunn qualifie la nouvelle version de Supergirl comme « un véritable chaos émotionnel », un personnage très différent de son cousin Kal-El, ce dernier ayant été élevé avec amour sur Terre. À l’inverse, Kara Zor-El a vécu les dernières années de Krypton sur un fragment dérivant de la planète, où elle a vu ceux qu’elle aimait mourir autour d’elle, développant ainsi une psychologie fragile et meurtrie.

[Attention SPOILER] Dans Superman, Supergirl apparaît ivre dans la Forteresse de Solitude, ce que le film explique par son passage sur une planète à soleil rouge, soit un environnement où les Kryptoniens perdent temporairement leurs pouvoirs et deviennent vulnérables au point de pouvoir alors ressentir les effets de l’alcool ! Cette scène illustrerait aussi un mécanisme d’échappement de Supergirl face à ses traumas, un clin d’œil direct au matériau original Supergirl: Woman of Tomorrow où le personnage célèbre ses 21 ans déjà perdus, et se met à boire pour masquer sa douleur.

En somme, cette Supergirl représentera une figure de la super-héroïne plus sombre et humaine, dont l’alcoolisme est à la fois une réponse symbolique au traumatisme subi et le prologue d’un arc narratif centré sur sa reconstruction personnelle. Des choix qui n’étonnent pas vraiment s’agissant de Gunn, le réalisateur étant avant tout  intéressé par le côté « humain » des super-héros, à contrario d’un Snyder fasciné par l’aspect quasi divin de ces derniers.

