Wonder Woman : un nouveau film est officiellement en développement

Dans une interview en amont de la sortie de Superman, James Gunn a révélé que l’univers cinématographique DC (DCU) se prépare à un nouveau film Wonder Woman. Bien que ce projet soit encore en développement, il a précisé que la production avance, même si le film Wonder Woman est une chose séparée de la série Paradise Lost sur HBO Max.

Une nouvelle ère pour Wonder Woman

James Gunn a expliqué que le développement de ce film Wonder Woman n’est pas encore finalisé, mais que l’écriture du scénario est déjà en cours. « Nous travaillons sur Wonder Woman. [Le film] Wonder Woman est en train d’être écrit en ce moment », a-t-il confirmé à Entertainment Weekly.

Ce projet marque une rupture avec l’ancienne ère de DC, celle où Gal Gadot incarnait Diana Prince dans plusieurs films. L’actrice, qui a joué le rôle dans Batman v Superman : L’Aube de la justice ainsi que dans les deux films Wonder Woman réalisés par Patty Jenkins, ne reprendra pas son rôle dans ce nouveau cycle. Les projets du troisième volet pour Gald Gadot ont en effet été annulés après la prise en charge de l’univers DC par James Gunn et Peter Safran.

L’univers DCU en construction

Aussi, James Gunn a également tenu à clarifier certaines déclarations de David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery. Ce dernier avait souligné l’importance de personnages comme Superman, Batman, Supergirl et Wonder Woman dans l’univers DC. « Je pense que c’est exact », a répondu James Gunn, « je dirais que ces quatre personnages sont incroyablement importants pour nous ». Il a cependant précisé que ces quatre héros ne sont pas les seuls à avoir un rôle crucial dans la franchise. « En ce moment, je me sens bien par rapport à deux de ces personnages et nous travaillons sur les deux autres. »

Le film Wonder Woman n’est qu’un des projets en développement chez DC. Actuellement, seuls quelques films ont été officiellement validés par le studio. Le premier, Superman, sortira en juillet 2025 avec David Corenswet dans le rôle principal, sous la direction de James Gunn. En juin 2026, ce sera au tour de Supergirl: Woman of Tomorrow de faire ses débuts, avec Milly Alcock dans le rôle de Kara Zor-El. Enfin, Clayface, un film d’horreur inspiré du méchant de Batman, est prévu pour septembre 2026 et sera réalisé par James Watkins.