Superman : voici la bande-annonce du film qui doit relancer le DC Universe

Warner Bros a mis en ligne la première bande-annonce pour le film Superman de James Gunn, avec David Corenswet dans le rôle du super-héros. C’est ainsi l’occasion de découvrir le film qui doit relancer le DC Universe (DCU).

Cela fait presque deux ans que James Gunn, le réalisateur de la trilogie Gardiens de la Galaxie et de The Suicide Squad, a pris la tête de DC Studios aux côtés du producteur Peter Safran, et a annoncé une nouvelle série de films DC Comics. Celui qui se nomme tout simplement Superman est le premier film sur grand écran du nouveau DC Universe, présentant une nouvelle version du super-héros original à un large public.

Outre David Corenswet dans le rôle-titre, le trailer de Superman est l’occasion de découvrir Rachel Brosnahan en Lois Lane, Nicholas Hoult en Lex Luthor, Nathan Fillion en Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced en Hawkgirl ou encore Edi Gathegi en Mister Terrific. On peut également noter la présence du chien Krypto.

Voici comment Warner Bros met en avant le film :

SUPERMAN revient au cinéma ! L’été prochain, DC Studios et Warner Bros. Pictures vous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne, réalisée par James Gunn. Avec son style unique, James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant, et dresse le portrait d’un SUPERMAN animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine.

Le film Superman réalisé par James Gunn sortira au cinéma le 9 juillet 2025.