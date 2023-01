DC Studios : les prochains films et séries annoncés par James Gunn (Batman, Superman, Green Lantern…)

C’est reparti pour DC Studios (DCU), avec les annonces de nouveaux films et séries maintenant que James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux dirigeants. Il y a du nouveau pour Batman, Superman, Green Lantern et d’autres licences.

Superman : Legacy

Le film mettant en scène l’homme d’acier que James Gunn écrit et pourrait réaliser, bien qu’aucun engagement n’ait été pris à ce sujet. Superman est le véritable coup d’envoi des projets du duo pour le DCU. « Ce n’est pas une histoire d’origine », a déclaré Peter Safran. « Elle se concentre sur Superman, qui doit trouver un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la voie américaine. Il est la bonté dans un monde qui pense que la bonté est démodée ». La date de sortie est le 11 juillet 2025 (aux États-Unis du moins). À noter que le rôle de Superman ne sera pas incarné par Henry Cavill.

The Brave and the Bold

« C’est l’introduction du Batman du DCU », a déclaré James Gunn, « de Bruce Wayne, et aussi de notre Robin préféré, Damian Wayne, qui est un petit fils de pute ». Le film s’inspirera du désormais style Batman, avec Grant Morrison à l’écriture qui présentait à Batman un fils dont il ignorait l’existence : un adolescent meurtrier élevé par des assassins. « C’est une histoire très étrange entre un père et son fils ». À noter que le Batman en question ne sera pas joué par Robert Pattinson.

The Batman 2

Robert Pattinson, justement, sera de retour en Batman, avec le film qui sortira le 3 octobre 2025 (date américaine). Matt Reeves est une nouvelle fois le réalisateur et le titre officiel est The Batman Part II.

Supergirl : Woman of Tomorrow

S’inspirant de la récente mini-série écrite par Tom King, ce film promet une vision différente de celle à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu’ils pensent à la cousine de Superman. « Nous verrons la différence entre Superman, qui a été envoyé sur Terre et élevé par des parents aimants dès son plus jeune âge, et Supergirl, qui a été élevée sur un rocher, un fragment de Krypton, et qui a vu tout le monde autour d’elle mourir et être tué de façon terrible pendant les 14 premières années de sa vie, avant de venir sur Terre. Elle est beaucoup plus dure et n’est pas la Supergirl à laquelle nous sommes habitués ».

Creature Commandos

Une série animée de sept épisodes, écrite par James Gunn, qui est déjà en production. Il s’agit à l’origine d’une équipe de monstres rassemblés pour combattre les nazis, mais cette série est une version moderne du concept. Les acteurs n’ont pas encore été choisis, mais les dirigeants de DC Studios cherchent des personnes capables de faire entendre la voix des personnages animés et d’interpréter les versions en prises de vue réelles lorsque les antihéros apparaissent dans des films et des séries.

Waller

Dans un spin-off de la série à succès Peacemaker, Viola Davis sera de retour dans le rôle de la chef impitoyable et moralement ambiguë d’un groupe de travail gouvernemental. Le scénario est écrit par Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver, le créateur de la série télévisée Doom Patrol.

Lanterns

La série télévisée Green Lantern de Greg Berlanti, en chantier depuis longtemps, a été abandonnée. Elle sera remplacée par une nouvelle version des flics de l’espace dotés d’anneaux de pouvoir. « Notre vision est très proche de celle de True Detective », décrit Peter Safran. « C’est basé sur le monde terrestre. » La série, qui mettra en scène les héros Hal Jordan et John Stewart, est l’une des plus importantes séries en développement. « Elle joue un rôle très important dans l’histoire principale que nous racontons au cinéma et à la télévision. »

The Authority

Un film basé sur une équipe de super-héros aux méthodes plutôt extrêmes pour protéger la planète qui a vu le jour à la fin des années 1990 sous le nom de Wildstorm, avec une direction par l’artiste et maintenant chef des éditions DC Jim Lee. « L’une des caractéristiques du DCU est qu’il ne s’agit pas seulement d’une histoire de héros et de méchants », a déclaré Gunn. « Tous les films et toutes les séries télévisées ne vont pas parler de gentils contre méchants, de choses géantes venues du ciel et de gentils qui gagnent. Il y a des chapeaux blancs, des chapeaux noirs et des chapeaux gris. » Peter Safran ajoute : « ils sont un peu comme Jack Nicholson dans Des hommes d’honneur. Ils savent que vous voulez les voir sur le mur. Ou du moins, ils le croient. »

Paradise Lost

Le duo décrit cette série comme un drame de type Game of Thrones se déroulant sur l’île exclusivement féminine de Themyscira, lieu de naissance de Wonder Woman, rempli d’intrigues politiques et de complots entre les acteurs du pouvoir. Le programme se déroule avant les événements des films Wonder Woman.

Booster Gold

Une série basée sur un héros unique et méconnu créé en 1986. Peter Safran a déclaré à propos de la série : « il s’agit d’un loser du futur qui utilise une technologie de base du futur pour revenir à aujourd’hui et prétendre être un super-héros ». James Gunn l’a décrit comme « le syndrome de l’imposteur en super-héros ».

Swamp Thing

Un film d’horreur qui promet de clore la première partie du premier chapitre.