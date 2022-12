Henry Cavill annonce ne plus être Superman : un nouveau film sans lui est en préparation

Retournement de situation chez DC, avec Henry Cavill qui n’incarnera finalement plus le rôle de Superman. L’acteur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, alors qu’il avait révélé en octobre son retour dans le rôle du super-héros. DC en a décidé autrement. De fait, il n’y aura pas le film Man of Steel 2.

Voici ce qu’a écrit Henry Cavill concernant le fait qu’il ne sera plus Superman à l’écran :

Je viens d’avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran, et c’est une triste nouvelle. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m’a dit d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas des plus faciles, mais c’est la vie. La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers, la meilleure des chances, et la plus heureuse des fortunes.

Pour remettre les choses dans le contexte, DC a connu des changements ces dernières semaines avec de nouveaux responsables aux commandes : James Gunn et Peter Safran. Ils développent un plan sur le long terme pour différents films, séries et mêmes jeux vidéo. Plusieurs indices suggèrent qu’ils cherchent à rebooter le DCEU, à savoir l’univers cinématographique DC. Ils ont ainsi décidé d’annuler le retour de Henry Cavill en Superman, une décision prise par l’ancienne direction en octobre.

Dans le même temps, James Gunn écrit le scénario d’un nouveau film Superman. Ce long-métrage sera axé sur « une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill », indique James Gunn. Il précise que le nouveau film n’a pas encore de réalisateur.

De plus, James Gunn dit avoir discuté avec l’acteur pour potentiellement travailler ensemble à l’avenir. Il n’a toutefois pas donner plus de détails.

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022