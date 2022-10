Henry Cavill confirme son retour dans le rôle de Superman pour Man of Steel 2

Jusqu’ici, il s’agissait d’une rumeur très tenace, mais l’acteur américain a cette fois lui-même confirmé l’information. Henry Cavill a en effet annoncé il y a quelques heures à peine sur son compte Instagram qu’il incarnerait de nouveau Superman, très probablement dans le film Man of Steel 2. « Je voulais attendre jusqu’à la fin du week-end pour poster ça, pour que beaucoup d’entre vous aient le temps de voir Black Adam au cinéma. Maintenant, que vous l’avez fait, je voulais rendre cela officiel: je suis de retour dans la peau de Superman. L’image que vous avez vue au début de la vidéo et les images de Black Adam, ce n’est que le début. »

Henry Cavill ne précise pas dans quel film Superman fera son grand retour dans le DCU, mais il ne fait guère de doutes désormais que la rumeur d’un Man of Steel 2 reste de loin la plus plausible. Warner a donc réussi ce que l’on croyait impossible : convaincre Cavill de retourner dans la peau de l’homme d’acier. L’exploit est de taille d’autant que l’américain a un planning extrêmement chargé depuis quelques années. On peut notamment le voir dans les séries The Witcher et Elona Holmes, et on le retrouvera bientôt à l’affiche du film Argylle sur Apple TV+ ainsi que dans le remake du film culte Highlander.