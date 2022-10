Henry Cavill de retour en Superman, avec Man of Steel 2 en préparation

Man of Steel 2 se prépare actuellement du côté de Warner Bros, avec le société qui veut le retour de Superman avec Henry Cavill dans le rôle du super-héros selon The Hollywood Reporter. L’acteur a déjà incarné ce rôle à plusieurs reprises depuis 2013.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, et Michael De Luca et Pam Abdy, patrons de Warner Bros. Pictures, sont extrêmement intéressés par la reprise du rôle de Superman par Henry Cavill dans le DC Extended Universe (DCEU). Le projet serait la suite de Man of Steel, sorti en 2013, et serait produit par Charles Roven. L’équipe du film recherche activement des scénaristes pour écrire le scénario. Christopher McQuarrie, qui a écrit le scénario et a réalisé plusieurs Mission Impossible, serait en tête de liste pour être le scénariste.

Dwayne Johnson, la star du prochain film de DC, Black Adam, a également exprimé son désir de voir Henry Cavill revenir dans le DCEU. Dwayne Johnson est très impatient de voir un film opposant Black Adam à Superman.

Il est en tout cas certain que cette information fera plaisir aux fans de Superman avec Henry Cavill dans le costume. L’acteur est souvent salué par la critique, que ce soit de la part de la presse ou du public. Warner Bros a bien compris qu’il existait une demande, d’où l’envie de continuer avec lui.