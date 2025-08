James Bond : le prochain film sera scénarisé par le créateur de la série culte Peaky Blinders

La dream team du prochain Jame Bond commence vraiment à prendre forme. La prochaine aventure cinématographique de célèbre agent 007 sera entre de bonnes mains : après l’annonce de Denis Villeneuve à la réalisation, MGM vient de confirmer que Steven Knight, le créateur de la série culte Peaky Blinders, écrira le scénario du prochain opus. Knight a été choisi après plusieurs entretiens menés par les producteurs Amy Pascal et David Heyman, mais sa nomination devait encore recevoir l’approbation du réalisateur québécois. Les deux hommes se sont rencontrés récemment, juste avant que Villeneuve ne se plonge dans la production de Dune : Partie 3, et c’est ainsi que l’accord a été scellé.

Connu et reconnu pour son travail sur des films comme Eastern Promises ou bien encore nSpencer, Steven Knight a aussi participé à des franchises majeures, et notamment un bref travail sur un projet Star Wars centré sur Rey. Avec Viileneuve et Knight aux manettes, il ne reste donc plus qu’à dévoiler le casting, ce qui devrait se faire durant l’année 2026. On souhaite bien du plaisir à l’acteur qui devra passer derrière le brillant Daniel Craig.