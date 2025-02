James Bond : Amazon MGM prend le contrôle créatif de la franchise

Grosse surprise du côté de James Bond : le contrôle créatif change de main et passe maintenant chez Amazon MGM Studios. Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, qui sont aux commandes la franchise de l’agent 007 depuis des années maintenant, prennent ainsi du recul dans l’affaire.

Le contrôle créatif de James Bond passe chez Amazon MGM

Dans un communiqué, Amazon indique qu’Amazon MGM Studios, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont formé une nouvelle entreprise commune pour gérer les droits de propriété intellectuelle de James Bond, et que ces parties resteront copropriétaires de la franchise. Selon les termes de la nouvelle entreprise, Amazon MGM Studios obtiendra le contrôle créatif de la franchise après la clôture de la transaction.

On peut naturellement se demander ce qu’il va se passer à l’avenir. On peut se douter qu’Amazon va utiliser la franchise à de nombreuses reprises, que ce soit pour des films, séries et autres spin-offs. Mais le groupe ne dit rien de précis pour l’instant. Il n’y a pas non plus d’informations sur le prochain acteur qui incarnera James Bond.

Les déclarations des responsables

« Depuis son introduction au cinéma il y a plus de 60 ans, James Bond est l’un des personnages les plus emblématiques du divertissement filmé », a déclaré Mike Hopkins, directeur de Prime Video et d’Amazon MGM Studios. « Nous sommes reconnaissants d’Albert R. Broccoli et Harry Saltzman d’avoir introduit James Bond dans les salles de cinéma du monde entier, ainsi que de Michael G. Wilson et Barbara Broccoli pour leur dévouement sans faille et leur rôle dans la poursuite de l’héritage de la franchise qui est chérie par des légions de fans dans le monde entier. Nous sommes honorés de perpétuer ce précieux héritage et nous sommes impatients d’inaugurer la prochaine phase du légendaire 007 pour les spectateurs du monde entier ».

Pour sa part, Michael G. Wilson déclare : « Avec une carrière de 007 qui s’étend sur près de 60 années incroyables, je me retire de la production des films de James Bond pour me concentrer sur l’art et les projets caritatifs. Par conséquent, Barbara et moi sommes d’accord pour dire qu’il est temps que notre partenaire de confiance, Amazon MGM Studios, dirige James Bond vers l’avenir ».

Barbara Broccoli fait également un commentaire, disant que sa vie « a été consacrée au maintien et à la construction de l’extraordinaire héritage qui nous a été légué, à Michael et à moi, par notre père, le producteur Cubby Broccoli. J’ai eu l’honneur de travailler en étroite collaboration avec quatre des acteurs extrêmement talentueux qui ont incarné 007 et avec des milliers d’artistes merveilleux au sein de l’industrie. Avec la conclusion de Mourir peut attendre et le retrait de Michael des films, je pense qu’il est temps de me concentrer sur mes autres projets ».

Pour rappel, Amazon a racheté MGM, le studio des James Bond et d’autres films, pour 8,45 milliards de dollars. Cela remonte à 2021.