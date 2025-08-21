Hollow Knight: Silksong prend enfin date sur consoles et PC, et c’est pour très bientôt ! (+trailer)

Le jeu indé le plus attendu pour cette année 2025, le bien nommé Hollow Knight: Silksong, a enfin une date de sortie ! Le studio Team Cherry a diffusé un nouveau et sublime trailer pour annoncer la bonne nouvelle : Hollow Knight Silksong sera disponible sur PC, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch et dans le Game Pass dès le 4 septembre prochain ! Le trailer d’annonce de cette date confirme en tout cas que l’attente en valait la peine : le gameplay semble toujours aussi nerveux, impitoyable et précis, sans oublier bien sûr cette direction artistique de premier plan qui avait envouté de nombreux joueurs avec le Hollow Knight originel.
Annoncé en 2019, Hollow Knight Silksong a enfin une date ferme de sortie
On notera que le jeu sortira finalement un peu avant les nouvelles consoles portables signées Asus et Xbox, alors même que la campagne de présentation de ces deux machines pouvait laissait entendre que les lancements seraient simultanés (l’arrivée dans le Game Pass est déjà un beau cadeau pour les joueurs Xbox). L’autre bonne nouvelle, c’est que le studio confirmé que de nouveaux contenus pour le jeu sont déjà en préparation.
