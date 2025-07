Toxic Crusaders : le jeu vidéo inspiré de l’anime culte prend date sur consoles et PC

Les fans de Toxic Crusaders peuvent enfin marquer leur calendrier : le jeu vidéo inspiré de la série animée culte des années 1990 sortira le 4 décembre sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Steam. Annoncé via un trailer diffusée lors du Comic-Con de San Diego, ce beat ’em up en pixel art signé Retroware reprend fidèlement l’univers déjanté de Tromaville. Jusqu’à quatre joueurs peuvent incarner l’un des sept personnages jouables, chacun doté de capacités uniques, l’objectif étant d’affronter les sbires de l’infâme Dr. Killemoff dans une aventure coopérative en local. Le titre semble particulièrement solide, dans la veine des grands beat ’em up arcade des années 80-90.



Ce lancement marque la fin d’un long périple pour le projet, initialement prévu pour 2023 mais retardé à plusieurs reprises. Bonne nouvelle pour les nostalgiques : le jeu prolonge la série là où elle s’était arrêtée, offrant ainsi un second souffle aux Toxic Crusaders (qui n’avaient connu qu’une seule saison). En attendant la sortie du jeu, les fans pourront patienter avec The Toxic Avenger, reboot cinématographique du film original de 1984 dont la sortie en salles est fixée au 29 août.