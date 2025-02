Forza Horizon 5 prend date sur PS5 (trailer)

Quelques semaines après l’annonce choc, Playground Games a enfin lâché la date de sortie sur PS5 de son jeu phare (hum…) Forza Horizon 5, dont l’action se déroule au Mexique. Forza Horizon 5 arrive donc sur PS5 et PS5 Pro le 29 avril, marquant l’expansion officielle du célèbre jeu de course en dehors des plateformes Xbox et du PC. La version PS5 prendra en charge le cross-play et inclura tous les packs de voitures précédemment sortis, tels que les extensions Hot Wheels et Rally Adventure. Petit bonus en prime, une mise à jour de contenu gratuite baptisée Horizon Realms, qui proposera de nouveaux succès en jeu, sera disponible le 25 avril sur toutes les plateformes. Le titre sera proposé en trois éditions numériques : l’édition standard à 60 dollars (70 euros), l’édition Deluxe avec un pass voiture à 80 dollars (90 euros) et l’édition Premium incluant tous les DLC à 100 dollars (110 euros). Les joueurs qui précommandent l’édition Premium bénéficieront d’un accès anticipé dès le 25 avril. Malheureusement, aucune sortie physique n’est prévue.



La version PS5 offrira plusieurs modes d’affichage, soit un mode performance à 60 fps et un mode qualité à 30 fps sur les consoles PS5 standard. La PS5 Pro proposera en sus un mode graphique avancé avec la gestion des reflets ray-tracés sur les voitures en course et en mode exploration. Sorti en 2021, Forza Horizon 5 a été largement acclamé par la critique et les joueurs pour ses graphismes hyper réalistes et son gameplay accessible. La version PS5 confirme la nouvelle stratégie de Xbox, qui consiste à proposer certains de ses jeux en multiplateformes (mais pas forcément day one), à l’instar d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment et Grounded.