Rematch : SoClap (Sifu) date son jeu de foot sur PC, consoles… et Game Pass (trailer)

Le studio français SoClap, à qui l’on doit l’excellent et exigeant jeu de combat Sifu (dispo sur PC, PS5, Xbox Series et dans le Game Pass), vient de dater son prochain titre, un jeu de foot multijoueurs baptisé Rematch qui sera donc disponible le 19 juin prochain sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series… et même dans le Game Pass Ultimate ! Dans Rematch, on ne dirige qu’un seul joueur de foot, affiché en vue à la troisième personne, et évidemment, le studio à l’origine de Sifu a fait en sorte que la précision et le timing soit la clef du gameplay une fois encore. Jouable en 4vs4 ou 5vs5, Rematch s’annonce particulièrement original pour un jeu du genre ; le trailer dévoile quelques uns des gestes possibles (talonnades ou retournés spectaculaires) ainsi que l’aspect fortement collaboratif de l’ensemble.



A noter qu’une bêta bêta ouverte du jeu se tiendra les 18 et 19 avril sur PC (via Steam), ce qui permettra dans doute de mieux juger des réels atouts du titre.

Enfin, Rematch sera proposé en trois éditions :

Standard Edition (24.99 EUR)

Faites partie de l’équipe Day 1 avec le jeu de base

Montrez votre esprit d’équipe en jeu avec une casquette Sloclap exclusive pour les « early adopters »

Pro Edition (34.99 EUR)

Tout le contenu de la Standard Edition PLUS :

72 heures d’accès anticipé : soyez parmi les premiers à fouler la pelouse pour démarrer l’entraînement sous les meilleurs auspices.

Un Captain Pass Upgrade Ticket qui vous permet de passer au niveau supérieur et de débloquer toutes les récompenses du Battle Pass – plus de défis, plus de bonus

Fond et titre Blazon pour une carte de joueur ultime – un design aussi unique que vous l’êtes

L’ensemble de bijoux Blazon et le débardeur Blazon Buckler vous définissent comme un joueur sérieusement acharné.

Elite Edition (44.99 EUR)

Tout le contenu de la Pro Edition PLUS :

Un Captain Pass Upgrade Ticket supplémentaire

Des baskets Glitcher qui donnent à votre jeu de jambes tout l’éclat qu’il mérite

La Blazon Augmented Reality Cage pour jouer ses matchs à domicile

Une casque Blazon pour compléter élégamment votre tenue