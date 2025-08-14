TENDANCES
Le retour de Margot Robbie en Harley Quinn chez DC ? James Gunn sème le doute
Le retour de Margot Robbie en Harley Quinn chez DC ? James Gunn sème le doute

14 Août. 2025 • 20:41
James Gunn, à la tête du nouvel univers cinématographique DC, entretient le mystère autour du futur de Harley Quinn, incarnée jusqu’à présent par Margot Robbie. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, le réalisateur de Superman a laissé planer le doute sur le retour de l’anti-héroïne, tout en confirmant son intérêt pour un autre personnage, Bloodsport.

Harley Quinn Birds Of Prey

Peut-être le retour de Margot Robbie en Harley Quinn

Interrogé sur la possible réapparition de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, James Gunn s’est montré laconique : « Cela sera révélé plus tard ».

Après avoir interprété l’acolyte du Joker dans Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) et The Suicide Squad (2021), Margot Robbie reste une figure centrale pour les fans. Cependant, son retour dans l’univers DC interconnecté de James Gunn et Peter Safran demeure flou. Une piste potentielle est The Batman Part II de Matt Reeves, prévu pour 2027, où Harley Quinn pourrait apparaître en raison de ses liens avec Batman dans les comics. Mais, sorti avant la prise de contrôle de DC Studios par James Gunn en 2022, le premier The Batman pourrait rester indépendant de cet univers.

En revanche, James Gunn a exprimé un enthousiasme clair pour Idris Elba, qui incarnait Bloodsport dans The Suicide Squad. « Je cherche toujours une place pour Bloodsport et j’y travaille », a-t-il déclaré. Ce personnage, un mercenaire charismatique, semble avoir séduit le réalisateur, qui planifie activement son retour dans de futurs projets. Cette volonté contraste avec l’ambiguïté entourant Harley Quinn, suggérant que Bloodsport pourrait jouer un rôle clé dans la vision de Gunn pour DC.

Une nouvelle ère pour DC Studios

Sous la direction de James Gunn et Peter Safran, DC Studios développe plusieurs projets, dont Clayface et Wonder Woman, qui s’inscrivent dans un univers interconnecté. Si The Batman Part II reste une incertitude, l’accent mis sur des personnages comme Bloodsport montre l’intention de James Gunn de mélanger nouveaux visages et figures établies.

Après le film Superman, les fans attendent des indices sur la direction que prendra cet univers, notamment pour des personnages aussi emblématiques que Harley Quinn.

