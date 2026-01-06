Bitcoin : la firme Strategy accuse une perte de 17,44 milliards de dollars sur le dernier trimestre 2025 (oui mais…)

Le secteur des cryptomonnaies a le chic pour générer des gouffres financiers : le spécialiste du bitcoin Strategy a publié des résultats trimestriels spectaculaires, marqués par une perte latente de 17,44 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025. Une contre-performance directement liée au repli du cours du bitcoin en fin d’année, mais qui ne reflète aucune sortie de trésorerie réelle pour l’entreprise.
Devenue en quelques années l’archétype des sociétés dites de trésorerie bitcoin, Strategy — anciennement MicroStrategy — a bâti sa stratégie sur l’accumulation massive de BTC financée en grande partie par la dette. La méthode consiste à parier sur l’appréciation de long terme de l’actif numérique pour dépasser largement les coûts d’emprunt.
Depuis sa première acquisition en août 2020, la société n’a jamais vendu un seul bitcoin. Début juin 2025, elle détenait déjà plus de 580 000 BTC, une réserve colossale comparée à ses revenus logiciels annuels, restés modestes.
La perte annoncée s’explique en grande partie par l’adoption récente de la comptabilité en juste valeur, qui impose d’aligner la valorisation des bitcoins détenus sur les prix de marché à chaque clôture. Cette méthode accentue mécaniquement la volatilité des résultats, sans affecter la position réelle de l’entreprise.
Loin de ralentir, Strategy a même poursuivi ses achats en début d’année, portant ses avoirs à près de 674 000 BTC, pour un coût moyen d’environ 75 000 dollars par unité de Bitcoin. En parallèle, la société a renforcé sa trésorerie afin de sécuriser ses engagements financiers à court et moyen terme.
Si certains observateurs dénoncent un modèle jugé excessivement risqué, Strategy revendique une exposition assumée au bitcoin, conçue ici comme un levier stratégique sur plusieurs décennies.
