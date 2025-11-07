TENDANCES
Hors-Sujet

Les actionnaires de Tesla valident le plan de rémunération d’un trillion de dollars pour Elon Musk

7 Nov. 2025 • 12:50
Elon Musk pourrait bientôt devenir le premier trillionaire de l’histoire. Les actionnaires de Tesla ont en effet approuvé un plan de rémunération sans précédent pour leur CEO, un plan en 12 paliers dont les conditions ambitieuses pourraient transformer à la fois l’entreprise et la fortune personnelle du dirigeant. Présenté en septembre, ce plan de rémunérations-bonus repose sur un principe simple, celui du « tout ou rien ».

Un objectif astronomique pour Tesla

Pour débloquer cette récompense colossale, Tesla devra en effet atteindre une valorisation boursière de 8,5 trillions de dollars, contre environ 1,4 trillion actuellement. D’autres critères de performance complètent le dispositif : la vente d’un million de robots humanoïdes Optimus, la consolidation du réseau énergétique de l’entreprise, ainsi que la mise en place d’un plan de succession clair pour assurer la pérennité du groupe. Pour déverrouiller le dernier des 12 paliers, Tesla devra avoir écoulé plus de 20 millions de VE, ce qui reste une gageure au vu des ventes actuelles du constructeur.

Elon Musk

Un pari risqué mais stratégique

Au moment où Musk partage le plus clair de son temps entre SpaceX, xAI (et d’autres projets annexes), ce plan de rémunération a aussi comme objectif de pousser l’entrepreneur milliardaire à recentrer son attention sur Tesla afin de stimuler la confiance des investisseurs. Le conseil d’administration espère que cette incitation record permettra au visionnaire de pousser la société vers de nouveaux sommets technologiques, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Malgré des revenus trimestriels historiques – mais faussés par l’effet d’aubaine suite à l’arrêt des incitations financières aux US pour l’achat d’un VE -, Tesla traverse une période mouvementée, marquée par une baisse de ses marges, le démarrage de plusieurs enquêtes réglementaires aux États-Unis et la chute violente de ses ventes en Europe. Pour les actionnaires, ce plan représente dinc autant un acte de foi qu’un pari audacieux sur la capacité d’Elon Musk à relancer la machine.

 

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
