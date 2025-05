Elon Musk quitte le DOGE et retourne aux affaires de Tesla, xAI et SpaceX

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, et il fallait bien arrêter la dégradation accélérée de l’image de marque d’un des entrepreneurs les plus marquants du XXIème siècle : Elon Musk a cette fois totalement quitté le DOGE, une entité créée dans le seul but de réduire le déficit de l’Etat américain, souvent au détriment des plus faibles (commes des vétérans de guerre par exemple). Musk a confirmé sur X son retour aux affaires : « Retour au travail 24 heures/24 et 7 jours/7, et à dormir dans les salles de conférences, les serveurs et les usines. Je dois me concentrer sur X/xAI et Tesla (ainsi que sur le lancement de Starship la semaine prochaine), car nous déployons des technologies critiques ».

La tâche sui attend Musk semble désormais immense : l’image de Tesla est entachée au point que les ventes s’effondrent partout dans le monde (sans même parler de l’échec cuisant du Cybertruck), le Starship accumule les déconvenues (deux explosions sur les deux derniers essais), plusieus pannes massives ont touché X, Neuralink est en difficulté, et Grok peine encore à convaincre face à ChatGPT et Gemini. Elon Musk aura passé 130 jours à la tête du DOGE, soit la durée maximale autorisée légalement. Donald Trump, qu’on dit de plus en plus agacé par Musk depuis quelques semaines, n’aura rien fait pour prolonger ses fonctions au DOGE.