Cybersécurité : un contrat avec SpaceX d’Elon Musk crée une polémique

La perspective d’un contrat de cybersécurité entre l’Italie et la société SpaceX d’Elon Musk a suscité une polémique en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni démentant la signature d’un contrat à ce stade.

Le montant se chiffrerait à 1,5 milliard d’euros, avance le quotidien Il Corriere della Sera, qui, comme les autres grands médias italiens, cite l’agence Bloomberg, selon laquelle l’Italie est en pourparlers avancés avec SpaceX d’Elon Musk en vue d’un accord visant à fournir des télécommunications sécurisées au gouvernement du pays.

Dans un message publié sur son réseau social X, Elon Musk s’est dit lui-même « prêt à fournir à l’Italie les connexions les plus perfectionnées et les plus sûres ».

La perspective de ce contrat, qui aurait selon certains médias été discuté en marge de la visite de Giorgia Meloni à Donald Trump samedi soir en Floride, a provoqué une levée de boucliers dans l’opposition. La cheffe du Parti démocrate (PD, centre gauche, principal parti d’opposition), Elly Schlein, a exigé que « Meloni et son gouvernement rendent compte immédiatement des discussions avec Musk ». « Si 1,5 milliard d’euros de l’argent des Italiens pour utiliser les satellites du milliardaire américain dans notre pays est le prix à payer pour son amitié, nous ne sommes pas d’accord », a-t-elle dénoncé.

Dans un communiqué publié lundi, le gouvernement « dément que des contrats aient été signés ou que des accords aient été conclus entre le gouvernement italien et la société SpaceX pour l’utilisation du système de communications satellitaires Starlink ».

« Les discussions avec SpaceX rentrent dans le cadre des approfondissements que les organes de l’État ont avec des sociétés, dans ce cas avec celles s’occupant de connexions protégées », ajoute-t-il, reconnaissant donc que des négociations sont bien en cours.