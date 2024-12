SpaceX : la valorisation explose, mais oubliez l’IPO (pour le moment…)

Des lancements de fusée toujours plus fréquents, des commandes qui explosent, un programme hyper chargé pour le Starship, Starlink qui cartonne : SpaceX est de très loin la société du secteur de l’aérospatiale la plus active dans le monde. Il n’est donc pas étonnant de constater que la valorisation de SpaceX a explosé depuis 2 ans, et ce n’est pas fini : valorisée à 255 milliards de dollars en novembre, SpaceX pourrait d’un coup d’un seul glaner 95 milliards de dollars supplémentaires grâce à un vente d’actions entre initiés (pour un total de 350 milliards au final). Ce n’est pour l’instant qu’une rumeur, mais le simple fait qu’elle n’ait pas été infirmée par SpaceX est un bon indicateur de véracité.

Dans le détail, cette nouvelle transaction permettrait pour la première fois aux employés de SpaceX de vendre des actions, et surtout de se passer d’une IPO (introduction en bourse). Aux États-Unis, le vocabulaire est souvent trompeur à ce sujet du point de vue français : SpaceX resterait une société privée, ce qui implique évidemment qu’elle deviendrait publique une fois en bourse. Dans le cas de SpaceX, l’évitement de l’IPO est même une stratégie, sachant qu’une entreprise privée (dans le sens US) attire beaucoup moins les regards des régulateurs (FTC notamment).

L’accroissement rapide de la valorisation va aussi permettre à SpaceX de mieux soutenir financièrement ses nombreux projets, car des projets il y en a à foison : multiplier les lancements du Starship, consolider l’armada de satellites Starlink (et remplacer les satellites qui tombent en rade), préparer Artemis IV (pour lequel SpaceX a la cote face au SLS de Boeing), sans même parler d’objectifs bien plus lointains comme un hypothétique voyage habité vers Mars, sans même parler de l’arrivée de Musk dans l’administration de Donald Trump, qui pourrait donner à SpaceX un atout économique de poids.