Ray-Ban Meta : 2 millions de lunettes connectées ont été vendues depuis 2023
Matériel et Accessoires

Ray-Ban Meta : 2 millions de lunettes connectées ont été vendues depuis 2023

22 Août. 2025 • 9:45
Meta et EssilorLuxottica passent à la vitesse supérieure avec leurs lunettes connectées Ray-Ban. 2 millions d’unités ont été vendues depuis le lancement en octobre 2023, et le géant de l’optique annonce viser une capacité de 10 millions de paires produites par an d’ici la fin de l’année 2026. Le CEO Francesco Milleri estime que les lunettes XR deviendront la principale plateforme numérique du quotidien (et remplacerons donc le smartphone à terme) et confirme une stratégie de long terme avec Meta, stratégie élargie à d’autres marques du groupe comme Oakley. Cette dynamique pour l’instant vertueuse s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre Meta et EssilorLuxottica prolongé au moins jusqu’en 2030.

Lunettes Ray-Ban Meta

L’enjeu reste colossal : même avec 10 millions de ventes annuelles, Meta resterait loin derrière les 200 millions de smartphones écoulés chaque année par Apple ou Samsung, sans oublier que les mal-aimés casques XR de type Meta Quest se vendent aussi beaucoup plus : 10 millions de Meta Quest 3 se sont écoulés depuis 2023, soit 5 fois plus que de lunettes Ray-Ban Meta. Pour accélérer la cadence, l’entreprise mise sur de lourds investissements marketing, allant jusqu’à financer deux spots publicitaires pour le Super Bowl. Les Ray-Ban Meta se distinguent par leurs fonctionnalités d’IA en temps réel, dont la traduction et l’assistant multimodal, encore perfectibles mais déjà prometteuses. Et Meta prépare la suite, soit une nouvelle génération de lunettes avec écran et un bracelet neural de contrôle, attendus dès 2025, pour transformer ces accessoires en véritables concurrents du smartphone.

