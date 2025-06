Meta et Oakley teasent le lancement prochain de lunettes connectées

Meta semble prêt à élargir sa gamme de lunettes connectées au-delà de le marque Ray-Ban grâce à un nouveau partenariat avec Oakley visant cette fois les athlètes et les utilisateurs « actifs ». Une page Instagram (vérifiée) “Oakley | Meta” a fait son apparition, page qui annonce le lancement d’un nouveau produit le 20 juin prochain. Contrairement aux lunettes Ray-Ban Meta, conçues pour un usage quotidien avec une caméra discrète sur la branche, le modèle Oakley serait équipé d’une caméra centrale, plus adaptée aux activités sportives, à la manière des cam-actions comme la GoPro. Cette collaboration fait suite à d’anciennes rumeurs évoquant le développement par Meta de lunettes connectées Oakley destinées aux cyclistes et aux amateurs de plein air.



Le relatif succès des lunettes Ray-Ban de Meta, qui se sont écoulées à plus de 2 millions d’exemplaires, a intensifié la concurrence sur le marché des wearables. Google a réagi en lançant des partenariats pour des lunettes connectées avec des marques prestigieuses comme Warby Parker et Gentle Monster, tandis qu’Apple accélère désormais de son côté le développement de ses propres lunettes intelligentes intégrant l’IA. Selon Bloomberg, Apple vise un lancement de ses propres lunettes XR d’ici fin 2026, avec des fonctionnalités comme le contrôle vocal via Siri, l’analyse de scènes, la traduction en temps réel, et plus encore. Avec le lancement imminent des Oakley | Meta et la concurrence qui s’intensifie, Apple subit une pression croissante pour ne pas rater le coche dans la course aux lunettes « intelligentes ».