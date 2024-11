Meta AI est disponible en France, avec le français sur les Ray-Ban Meta

Meta AI, l’intelligence artificielle de la maison-mère de Facebook et Instagram, est maintenant disponible en France, en Italie, en Irlande et en Espagne. C’est la première disponibilité de l’IA dans les pays de l’Union européenne. Cela concerne d’abord les lunettes connectées Ray-Ban Meta avec le support du français, de l’italien et de l’espagnol, en plus de l’anglais.

Meta AI devient disponible en France et en français

Il faut savoir que Meta AI est déjà disponible dans plusieurs pays hors de l’Union européenne, dont aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le lancement a quelque peu tardé dans l’UE, essentiellement parce que la région a des règles très strictes concernant les intelligences artificielles et la régulation. Mais nous voilà servis… sauf que la version actuelle n’est pas aussi complète que la version américaine.

La possibilité d’obtenir des réponses à des questions sur ce que vous voyez via vos Ray-Ban Meta n’est pas encore disponible en dehors des États-Unis et du Canada. Il faudra attendre pour en profiter, mais il n’y a pas encore une date de sortie.

Avec Meta AI sur les lunettes Ray-Ban Meta, les utilisateurs ont un moyen mains libres de poser des questions en déplacement et de recevoir des réponses et des informations en temps réel, des recommandations ou même de l’inspiration pour la création littéraire. Par exemple, vous pouvez demander « Hey Meta, quelle est la meilleure pâtisserie de Paris ? » ou « Quelles sont les bonnes idées de cadeaux pour mes enfants de 6 et 8 ans ? » et recevoir une réponse dans la foulée.

Pour le moment, l’IA est uniquement accessible depuis les lunettes connectées dans l’Union européenne. Mais il faut savoir qu’il y a aussi un support sur Facebook, Instagram et WhatsApp dans les autres pays. Cela viendra probablement plus tard pour la France et les pays voisins de l’UE.