Meta AI : l’IA atteint les 400 millions d’utilisateurs mensuels

Les services d’intelligence artificielle générative rencontrent de plus en plus de succès. Il y a quelques heures, OpenAI a indiqué que ChatGPT comptait 200 millions d’utilisateurs chaque semaine. Il y a aussi Meta AI qui a atteint les 400 millions d’utilisateurs mensuels.

C’est Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui @zuck/post/C_SBASrxwaD" rel="external nofollow">a annoncé la nouvelle : Meta AI compte plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels et 185 millions d’utilisateurs hebdomadaires. C’est donc proche des données d’OpenAI pour ChatGPT. Et encore, l’IA de Meta a beaucoup de marge pour grossir, puisqu’elle n’est pas encore disponible dans les pays de l’Union européenne, au Royaume-Uni ou encore au Brésil. À l’inverse, ChatGPT est accessible depuis ces régions.

Mi-juillet, le groupe avait annoncé le report du lancement de la nouvelle version de son modèle Llama 3 dans l’Union européenne par précaution, affirmant manquer de visibilité quant à l’interprétation par les autorités européennes du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le développement des grands modèles de langage (LLM) nécessite l’utilisation d’une immense quantité de données, dont certaines sont relatives à des utilisateurs de l’UE, ce qui pourrait contrevenir aux dispositions de la RGPD.

En parlant de Llama, Mark Zuckerberg @zuck/post/C_QaJH2pyOq" rel="external nofollow">dit que le modèle a atteint les 350 millions de téléchargements et a connu une utilisation mensuelle multipliée par 10 depuis le début de l’année. « Llama se développe encore plus rapidement que je ne l’avais prévu ».