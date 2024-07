Intelligence artificielle : Meta lance Llama 3.1, un LLM surpuissant et open source

Meta affiche ses ambitions sur le secteur de l’IA. La firme dirigée par Mark Zuckerberg vient de dévoiler Llama 3.1, un LLM surpuissant et open source de surcroit. L’objectif est ici de concurrencer les performances de ChatGPT-4o et Claude 3.5 Sonnet, et si l’on en croit les premiers retours de benchs, le pari est gagné haut la main. Llama 3.1, c’est pas moins de 405 milliards de paramètres, sans oublier que Meta lance parallèlement des versions actualisées de ses modèles Llama 3 (8 milliards de et 70 milliards de paramètres selon les versions).

« Je pense que Llama 3.1 sera un point d’inflexion dans l’industrie où la plupart des développeurs vont commencer à majoritairement utiliser l’open source » a déclaré le patron de Meta. A l’heure où la plupart des gros acteurs de l’IA jouent la carte du modèle « maison » (OpenAI, Apple, Google), Meta parie donc sur l’open source, persuadé que les retombées d’un modèle ouvert lui seront aussi financièrement avantageuses à terme.

Meta annonce aussi que son Ia multimodale Meta AI (disponible avec WhatsApp, Facebook, Messenger ou Instagram) est désormais proposée dans 22 pays supplémentaires. Il faudra encore patienter pour une disponibilité en Europe, les contraintes administratives et réglementaires mises en place obligeant les géants du numérique à revoir leur copieL