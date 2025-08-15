TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram
Internet

La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

15 Août. 2025 • 15:36
0

Les autorités russes ont annoncé une restriction des appels sur Telegram et WhatsApp, une mesure visant à intensifier la régulation d’Internet dans le pays. Cette décision, justifiée par la lutte contre la criminalité, s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle du numérique.

WhatsApp Icone Logo

Un blocage partiel pour WhatsApp et Telegram

Roskomnadzor, l’agence russe de régulation des médias et d’Internet, a expliqué que Telegram et WhatsApp « sont devenus les principaux services vocaux utilisés pour frauder, extorquer de l’argent et impliquer les citoyens russes dans des activités de sabotage et terroristes ». L’agence a accusé les deux plateformes d’avoir ignoré les demandes répétées de prendre des mesures contre ces abus. En conséquence, les appels audio sur ces applications sont désormais bloqués, bien que les messages sous forme de texte restent accessibles, selon le ministère du Développement numérique et des Communications.

Un porte-parole de WhatsApp a réagi auprès de l’Associated Press, déclarant que l’application chiffrée « résiste aux tentatives des gouvernements de violer le droit des individus à une communication sécurisée, ce qui explique pourquoi la Russie cherche à la bloquer pour plus de 100 millions d’utilisateurs russes ». En juillet, WhatsApp comptait 96 millions d’utilisateurs mensuels en Russie, suivi de près par Telegram avec 89 millions. Cette popularité fait des deux applications des cibles prioritaires pour les autorités, qui cherchent à limiter leur influence.

Vers un Internet sous contrôle avec MAX

Cette restriction s’inscrit dans une campagne de longue date pour contrôler le numérique en Russie. Les autorités ont adopté des lois restrictives, bloqué des sites non conformes et perfectionné des outils de surveillance du trafic en ligne. En juillet, le député Anton Gorelkin a averti que WhatsApp « devrait se préparer à quitter le marché russe », annonçant le lancement de MAX, une application de messagerie nationale développée par VK.

Testée en bêta, MAX, qui compte 2 millions d’utilisateurs, intègre messagerie, services publics en ligne et paiements, mais partage les données des utilisateurs avec les autorités sur demande. Une nouvelle loi impose sa préinstallation sur tous les smartphones vendus en Russie et les institutions publiques sont encouragées à l’adopter.

Bien que les VPN permettent de contourner ces restrictions, ceux-ci sont régulièrement bloqués. Le ministère a indiqué que l’accès aux appels sur WhatsApp et Telegram pourrait être rétabli si les plateformes « se conforment à la législation russe », une condition vague qui reflète la volonté de centraliser le contrôle des communications.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Telegram Logo Internet

Le Vietnam ordonne le blocage de Telegram

Telegram Logo Internet

Telegram s’engage à lutter sérieusement contre la pédocriminalité

Telegram Logo Internet

Telegram se met à gagner de l’argent pour la première fois

Telegram Logo Internet

Telegram lance un système de certification par des organismes tiers

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WhatsApp Icone Logo

La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

15 Août. 2025 • 15:36
0 Internet

Les autorités russes ont annoncé une restriction des appels sur Telegram et WhatsApp, une mesure visant à intensifier la...

Microsoft Edge Navigateur

Microsoft Edge sur Windows 10 sera supporté jusqu’en 2028

15 Août. 2025 • 14:10
0 Logiciels

Microsoft annonce une extension du support de son navigateur Edge sur Windows 10 jusqu’en octobre 2028, soit trois ans après la fin...

DeepSeek Logo

DeepSeek R2 prend du retard à cause de Huawei

15 Août. 2025 • 13:16
0 Internet

La start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek a reporté le lancement de son modèle R2 après des échecs...

HTC Vive Eagle Lunettes Connectees

HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban

15 Août. 2025 • 11:20
0 Matériel

HTC entre dans la course aux lunettes connectées avec les Vive Eagle, une paire alimentée par l’IA qui rivalise directement avec les...

Intel Logo

Les États-Unis envisagent d’investir dans Intel

15 Août. 2025 • 9:11
0 Hors-Sujet

L’administration Trump discute avec Intel d’une possible prise de participation du gouvernement américain dans le fabricant de puces en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV+ dévoile un aperçu de son documentaire sur Martin Scorsese

Apple TV+ dévoile un aperçu de son documentaire sur Martin Scorsese

15 Aug. 2025 • 15:16

image de l'article L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

15 Aug. 2025 • 12:23

image de l'article Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

15 Aug. 2025 • 10:02

image de l'article iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

15 Aug. 2025 • 8:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site