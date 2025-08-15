La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

Les autorités russes ont annoncé une restriction des appels sur Telegram et WhatsApp, une mesure visant à intensifier la régulation d’Internet dans le pays. Cette décision, justifiée par la lutte contre la criminalité, s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle du numérique.

Un blocage partiel pour WhatsApp et Telegram

Roskomnadzor, l’agence russe de régulation des médias et d’Internet, a expliqué que Telegram et WhatsApp « sont devenus les principaux services vocaux utilisés pour frauder, extorquer de l’argent et impliquer les citoyens russes dans des activités de sabotage et terroristes ». L’agence a accusé les deux plateformes d’avoir ignoré les demandes répétées de prendre des mesures contre ces abus. En conséquence, les appels audio sur ces applications sont désormais bloqués, bien que les messages sous forme de texte restent accessibles, selon le ministère du Développement numérique et des Communications.

Un porte-parole de WhatsApp a réagi auprès de l’Associated Press, déclarant que l’application chiffrée « résiste aux tentatives des gouvernements de violer le droit des individus à une communication sécurisée, ce qui explique pourquoi la Russie cherche à la bloquer pour plus de 100 millions d’utilisateurs russes ». En juillet, WhatsApp comptait 96 millions d’utilisateurs mensuels en Russie, suivi de près par Telegram avec 89 millions. Cette popularité fait des deux applications des cibles prioritaires pour les autorités, qui cherchent à limiter leur influence.

Vers un Internet sous contrôle avec MAX

Cette restriction s’inscrit dans une campagne de longue date pour contrôler le numérique en Russie. Les autorités ont adopté des lois restrictives, bloqué des sites non conformes et perfectionné des outils de surveillance du trafic en ligne. En juillet, le député Anton Gorelkin a averti que WhatsApp « devrait se préparer à quitter le marché russe », annonçant le lancement de MAX, une application de messagerie nationale développée par VK.

Testée en bêta, MAX, qui compte 2 millions d’utilisateurs, intègre messagerie, services publics en ligne et paiements, mais partage les données des utilisateurs avec les autorités sur demande. Une nouvelle loi impose sa préinstallation sur tous les smartphones vendus en Russie et les institutions publiques sont encouragées à l’adopter.

Bien que les VPN permettent de contourner ces restrictions, ceux-ci sont régulièrement bloqués. Le ministère a indiqué que l’accès aux appels sur WhatsApp et Telegram pourrait être rétabli si les plateformes « se conforment à la législation russe », une condition vague qui reflète la volonté de centraliser le contrôle des communications.