Le Vietnam ordonne le blocage de Telegram

Le gouvernement du Vietnam a décidé de bloquer la messagerie Telegram sur son territoire avant le 2 juin 2025, invoquant la présence de contenus jugés « toxiques et nuisibles ». Telegram a réagi, en indiquant « être surprise » par cette décision.

Des accusations pour Telegram

Selon le département des télécommunications vietnamien, qui cite le ministère de la Sécurité publique, Telegram hébergerait des contenus illégaux. Le gouvernement affirme que jusqu’à 68 % des 9 600 chaînes actives sur la plateforme contiennent des « informations toxiques et nuisibles ». Parmi ces contenus, des groupes comptant des dizaines de milliers de membres diffuseraient des documents anti-étatiques et s’adonneraient à des activités réactionnaires, selon le rapport officiel. La police pointe également des groupes impliqués dans la vente de données personnelles, le trafic de drogue ou encore des liens avec des réseaux terroristes.

Le gouvernement reproche à Telegram de ne pas signaler ces violations aux autorités, contrairement aux obligations légales en vigueur. Le rapport précise que la messagerie n’a pas coopéré avec les agences chargées de traiter ces infractions, ce qui a motivé la décision de bloquer l’accès à la plateforme.

Un contexte de censure numérique renforcée

Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large de contrôle d’Internet au Vietnam. En 2024, de nouvelles réglementations ont imposé à des plateformes comme Facebook et TikTok de vérifier l’identité de leurs utilisateurs et de transmettre leurs données aux autorités. Ces règles, critiquées par les défenseurs des droits humains, sont perçues comme une atteinte à la liberté d’expression. Le Parti communiste vietnamien, connu pour sa répression des voix dissidentes, cible particulièrement les réseaux sociaux, où les critiques du régime trouvent souvent un écho.

Telegram est devenue une cible dans ce contexte. Les fournisseurs d’accès à Internet ont jusqu’au 2 juin 2025 pour détailler leurs plans de blocage de l’application, conformément aux instructions des autorités.

Cette décision intervient alors que Telegram fait face à des controverses ailleurs dans le monde. En août 2024, son fondateur, Pavel Durov, a été arrêté à Paris et inculpé pour complicité dans des activités criminelles, notamment pour ne pas avoir modéré la diffusion de contenus extrémistes et terroristes. Placé sous contrôle judiciaire, Durov doit répondre de la gestion de sa plateforme, qui attire à la fois des utilisateurs en quête de confidentialité et des groupes aux activités controversées.