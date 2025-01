Telegram lance un système de certification par des organismes tiers

Telegram déploie une nouvelle fonctionnalité de vérification tierce des comptes. Ce système permet aux personnalités publiques ou aux entreprises déjà vérifiées par Telegram de vérifier d’autres comptes, comme leurs employés.

« Cette plateforme décentralisée de certification supplémentaire aidera à prévenir des arnaques et à réduire la désinformation avec une solution proactive unique qui établit un nouveau standard de sécurité pour les réseaux sociaux», a écrit Telegram.

Les individus ou groupes souhaitant être autorisés à certifier d’autres comptes doivent déjà disposer d’un bot officiel validé par Telegram. Une fois cette condition remplie, ils peuvent soumettre une demande pour devenir vérificateurs tiers. Ils doivent également posséder une icône unique, simple et minimaliste, de couleur unie, qui apparaîtra à côté des noms des comptes qu’ils vérifient.

Les comptes ainsi vérifiés afficheront ce logo à côté de leur nom et il sera possible de consulter une explication détaillée de ce statut dans leur profil. Telegram précise que cette forme de vérification est complètement séparée de la vérification interne, et fournit davantage de détails dans un guide dédié.

D’autre part, Telegram met en place de nouveaux filtres de recherche permettant de restreindre les résultats aux discussions privées, groupes ou chaînes. Parmi les autres nouveautés figurent des emojis personnalisés pour les noms de dossiers, des réactions pour les messages de service et la possibilité de convertir des cadeaux en NFT.

Enfin, Telegram a annoncé avoir atteint la rentabilité pour la première fois, grâce à des fonctionnalités de monétisation comme les abonnements Premium, la publicité et Telegram Stars. Cependant, la société n’a pas été sans embûches : en août dernier, son fondateur, Pavel Durov, a été arrêté en raison de charges selon lesquelles l’entreprise n’aurait pas suffisamment agi pour stopper des activités illégales sur l’application.