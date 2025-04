Les Ray-Ban Meta ajoutent la traduction en direct et d’autres fonctions d’IA en Europe

Les utilisateurs européens des lunettes connectées Ray-Ban, développées en partenariat avec Meta, bénéficient désormais de nouvelles fonctionnalités pilotées par Meta AI. Parmi elles, la traduction en direct, désormais disponible dans quatre langues : anglais, français, italien et espagnol. Fait notable, cette option fonctionne même hors connexion, à condition d’avoir préalablement téléchargé les packs linguistiques nécessaires.

Pour l’activer, il suffit de dire : « Hey Meta, commence la traduction en direct ». Le porteur entend alors la traduction en temps réel, tandis que son interlocuteur peut lire la transcription sur le smartphone associé.

Meta élargit également la fonctionnalité de reconnaissance visuelle, auparavant limitée aux États-Unis et au Canada. Les utilisateurs européens peuvent désormais identifier des objets, traduire du texte ou convertir des devises simplement en regardant à travers leurs lunettes.

Par ailleurs, Meta AI devient accessible dans sept nouveaux pays européens, dont l’Allemagne, la Belgique et les pays nordiques. L’assistant répond désormais aux questions générales partout en Europe. Cependant, les utilisateurs américains et canadiens conservent une longueur d’avance avec un mode plus intuitif, combinant requêtes vocales et analyse d’images sans avoir à réactiver l’IA à chaque interaction.

Meta promet aussi l’arrivée prochaine d’Instagram pour envoyer des messages et passer des appels audio ou vidéo. Les services musicaux (Spotify, Apple Music, etc) sont désormais accessibles sans restriction géographique, mais uniquement si les lunettes sont configurées en anglais. Enfin, Shazam s’invite aussi dans l’expérience pour identifier les musiques en un instant.