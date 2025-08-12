TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Threads progresse et atteint les 400 millions d’utilisateurs
Internet

Threads progresse et atteint les 400 millions d’utilisateurs

12 Août. 2025 • 19:30
0

En seulement deux ans, Threads, le réseau social de Meta, a franchi un nouveau cap, à savoir les 400 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Cette croissance positionne la plateforme comme un concurrent de poids face à X (ex-Twitter).

Threads Logo Icone

400 millions d’utilisateurs mensuels

Lancée en juillet 2023, Threads a rapidement gagné du terrain. « Il y a quelques semaines, plus de 400 millions de personnes étaient actives sur Threads chaque mois », a déclaré Adam Mosseri, patron d’Instagram. « Cela a été une sacrée aventure ces deux dernières années. Ce qui a commencé comme une idée audacieuse pour concurrencer Twitter s’est transformé en une plateforme significative qui favorise l’échange ouvert de perspectives. Merci à tous pour avoir fait de cet espace ce qu’il est aujourd’hui ».

Cette étape marque une progression de 50 millions d’utilisateurs depuis avril, lorsque Mark Zuckerberg, patron de Meta, avait annoncé que Threads comptait 350 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Le cap des 300 millions d’utilisateurs a eu lieu en décembre 2024.

Threads talonne X sur mobile

Si X reste en tête avec plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon les déclarations de l’ancienne dirigeante Linda Yaccarino, Threads réduit l’écart, particulièrement sur mobile. D’après Similarweb, en juin 2025, Threads a enregistré 115,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur ses applications iOS et Android, soit une hausse de 127,8 % par rapport à l’année précédente. À l’inverse, X a vu ses utilisateurs actifs quotidiens mobiles décliner de 15,2 %, atteignant 132 millions.

Cependant, X conserve une nette avance sur le Web avec 145,8 millions de visites quotidiennes en moyenne en juin, contre seulement 6,9 millions pour Threads. Cette différence souligne que X reste une destination privilégiée pour les utilisateurs accédant aux réseaux sociaux via des navigateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Threads Logo Internet

Threads compte 275 millions d’utilisateurs

Threads Logo Icone Internet

Threads a gagné plus de 35 millions de nouveaux utilisateurs sur le seul mois de novembre

Threads Logo Icone Internet

Meta teste la pub sur Threads

Threads Message Internet

Threads se met aux publicités vidéo

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos high-tech du 12 aout

12 Août. 2025 • 21:09
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Threads Logo Icone

Threads progresse et atteint les 400 millions d’utilisateurs

12 Août. 2025 • 19:30
0 Internet

En seulement deux ans, Threads, le réseau social de Meta, a franchi un nouveau cap, à savoir les 400 millions d’utilisateurs actifs...

igarden k80 – cote Tests

[Test] iGarden K80 : le robot de piscine sans fil taillé pour l’endurance

12 Août. 2025 • 19:11
0
Google Chrome Logo Icone

Perplexity propose de racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

12 Août. 2025 • 18:08
0 Logiciels

La start-up d’intelligence artificielle Perplexity a proposé d’acquérir le navigateur Chrome de Google pour 34,5 milliards de...

Helldivers 2

Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo avant sa sortie sur Xbox

12 Août. 2025 • 17:06
0 Jeux vidéo

Arrowhead Game Studios, le développeur de Helldivers 2, a dévoilé un teaser pour la sortie du jeu sur Xbox Series X/S le 26...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’achat ou location de films Apple TV+ devient possible

L’achat ou location de films Apple TV+ devient possible

12 Aug. 2025 • 19:35

image de l'article MacBook Pro M5 : la sortie se ferait en 2026 et non 2025

MacBook Pro M5 : la sortie se ferait en 2026 et non 2025

12 Aug. 2025 • 18:38

image de l'article iPhone 18 : la puce A20 va changer de design pour diverses améliorations

iPhone 18 : la puce A20 va changer de design pour diverses améliorations

12 Aug. 2025 • 17:41

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en septembre

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en septembre

12 Aug. 2025 • 16:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site