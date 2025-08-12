Threads progresse et atteint les 400 millions d’utilisateurs

En seulement deux ans, Threads, le réseau social de Meta, a franchi un nouveau cap, à savoir les 400 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Cette croissance positionne la plateforme comme un concurrent de poids face à X (ex-Twitter).

400 millions d’utilisateurs mensuels

Lancée en juillet 2023, Threads a rapidement gagné du terrain. « Il y a quelques semaines, plus de 400 millions de personnes étaient actives sur Threads chaque mois », a déclaré Adam Mosseri, patron d’Instagram. « Cela a été une sacrée aventure ces deux dernières années. Ce qui a commencé comme une idée audacieuse pour concurrencer Twitter s’est transformé en une plateforme significative qui favorise l’échange ouvert de perspectives. Merci à tous pour avoir fait de cet espace ce qu’il est aujourd’hui ».

Cette étape marque une progression de 50 millions d’utilisateurs depuis avril, lorsque Mark Zuckerberg, patron de Meta, avait annoncé que Threads comptait 350 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Le cap des 300 millions d’utilisateurs a eu lieu en décembre 2024.

Threads talonne X sur mobile

Si X reste en tête avec plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon les déclarations de l’ancienne dirigeante Linda Yaccarino, Threads réduit l’écart, particulièrement sur mobile. D’après Similarweb, en juin 2025, Threads a enregistré 115,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur ses applications iOS et Android, soit une hausse de 127,8 % par rapport à l’année précédente. À l’inverse, X a vu ses utilisateurs actifs quotidiens mobiles décliner de 15,2 %, atteignant 132 millions.

Cependant, X conserve une nette avance sur le Web avec 145,8 millions de visites quotidiennes en moyenne en juin, contre seulement 6,9 millions pour Threads. Cette différence souligne que X reste une destination privilégiée pour les utilisateurs accédant aux réseaux sociaux via des navigateurs.