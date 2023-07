Threads, le concurrent de Twitter par Meta, est disponible… sauf en Europe

C’est le jour J pour Threads, le nouveau réseau social de Meta qui vient concurrencer Twitter. La plateforme est désormais disponible dans plus de 100 pays… mais pas ceux de l’Union européenne. C’est à cause du Digital Markets Act (DMA) et du traitement des données, avec un possible non-respect de la vie privée.

Lancement de Threads

Threads est maintenant disponible depuis quelques heures sur iOS et Android. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, avait d’abord annoncé deux millions d’inscrits. Maintenant, le dirigeant annonce cinq millions d’inscrits au cours des quatre premières heures qui ont suivi le lancement.

Threads est présentée comme « l’application de conversation textuelle d’Instagram » et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un clone de Twitter. L’application permet aux utilisateurs de publier des threads auxquels d’autres utilisateurs peuvent répondre.

Meta a décidé de lier son nouveau service à Instagram. De fait, il faut utiliser son compte Instagram pour créer un compte sur Threads. D’ailleurs, le pseudo utilisé sur Instagram sera aussi celui utilisé sur Threads. Concernant les publications, elles peuvent contenir du texte (jusqu’à 500 caractères), des photos, des vidéos et des liens.

La vraie question maintenant est de savoir si Meta va réussir à faire mieux que Twitter, au point de devenir le réseau social de référence dans le domaine. Certains le pensent au vu de la force de frappe de Meta (plus de deux milliards d’utilisateurs) et des récentes actions de Twitter qui n’aident pas, comme la limitation journalière du nombre de tweets pouvant être lus.

Pour sa part, Mark Zuckerberg a publié un tweet (son premier depuis 2012) avec le mème des deux Spider-Man qui se pointent du doigt. Il fait bien comprendre que Threads est un équivalent de Threads.