Twitter ajoute une limite sur le nombre de tweets pouvant être lus chaque jour

Elon Musk annonce la mise en place d’une limite journalière pour Twitter en ce qui concerne le nombre de tweets pouvant être lus par chaque utilisateur. Cela touche aussi bien les utilisateurs gratuits que ceux avec l’abonnement payant Twitter Blue.

Dans un tweet, Elon Musk annonce que les utilisateurs vérifiés (c’est-à-dire ceux qui paient pour Twitter Blue) ont le droit de lire 8 000 tweets par jour. Pour les utilisateurs gratuits, la limite est de 800 tweets par jour. Et pour les nouveaux comptes gratuits, ce sont 400 tweets par jour. Au-delà, un message d’erreur s’affiche, indique que la limite journalière a été atteinte.

Il faut savoir que les limites étaient plus basses au départ. Il était question respectivement de 6 000, 600 et 300 tweets par jour. Mais Elon Musk a depuis annoncé un changement.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023