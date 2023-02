Twitter Blue est disponible en France : compte certifié, moins de pubs, édition de tweets et plus encore

L’abonnement Twitter Bleu est maintenant disponible en France. Il débarque aussi dans cinq pays supplémentaires, à savoir l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Arabie saoudite. Le service était déjà proposé dans six autres pays jusqu’à présent, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Twitter Blue permet d’avoir plusieurs fonctionnalités au niveau de son compte. On retrouve :

Compte certifié avec une coche bleue

Figurez en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche. Les tweets des utilisateurs certifiés seront priorisés, ce qui a pour vocation de contribuer à la lutte contre les fausses informations et le spam. Cette fonction sera bientôt disponible.

Deux fois moins de publicités. Cette fonction sera bientôt disponible.

Possibilité de publier des vidéos plus longues (60 minutes).

Vidéos en Full HD (1080p).

Un accès anticipé à certaines nouvelles fonctionnalités grâce à Twitter Blue Lab.

Possibilité d’éditer un tweet jusqu’à cinq reprises dans les 30 minutes qui suivent sa publication.

Afficher sa personnalité et choisir comme image de profil un NFT dont vous êtes propriétaire.

Il y a deux formules pour Twitter Blue, avec des prix différents. Si vous prenez l’abonnement depuis le site de Twitter (qui sera aussi valable dans l’application), le prix est de 8€/mois ou 84€/an (ce qui revient à 7€/mois). Si par contre vous prenez l’abonnement directement depuis l’application, le prix est de 11€/mois. Pourquoi passe-t-on de 8€ à 11€ alors que le service est est le même ? Parce qu’Apple et Google prennent une commission sur chaque achat réalisé au sein des applications iOS et Android. Ainsi, Twitter a décidé de répercuter ce coût. Vous l’avez donc compris : quitte à vous abonner, prenez l’offre depuis le site de Twitter, ce sera plus avantageux.