Threads : le concurrent de Twitter n’est pas près d’arriver en Europe… à cause du RGPD

Présenté par Meta comme le concurrent le plus sérieux à Twitter, Threads n’arrivera pas en Europe dans l’immédiat, et nul ne sait si cela se produira un jour. Car le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg repose entièrement sur la collecte massive de données, à un niveau encore jamais vu ! Données de santé, localisation, adresse, contacts, identifiants, historique de recherche, achats, informations financières (!!), Threads récupère absolument tout ce qui est récupérable, sachant qu’il n’est même pas possible de désactiver cette giga-aspiration de données personnelles ! Comme on peut s’en douter, ce business model ainsi que l’incapacité pour l’utilisateur de le refuser contreviennent totalement aux règles du RGPD qui fixent les cadres d’usages des données numériques dans l’espace européen.

Serious question. Is there an option that they did not select…? pic.twitter.com/Rlx9Vvd46H — Ian Zelbo (@ianzelbo) July 3, 2023

La question est surout de savoir si Meta aura même un intérêt strictement économique à lancer Threads en Europe. Après tout, faire fonctionner des serveurs pour des centaines de millions de personnes sans pouvoir monétiser cette affluence n’a sans doute aucun sens pour une application comme Threads. Dans l’absolu, ce désengagement de l’Europe est peut-être un mal pour un bien tant les réseaux sociaux charrient principalement un énorme flot de fake news et de propos nauséabonds, sans même parler de l’hystérisation souvent toxique de toute forme de débat.