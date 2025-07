Linda Yaccarino quitte son poste de CEO de X

Linda Yaccarino vient de quitter brusquement son poste de CEO de X (anciennement Twitter) : « Je suis extrêmement reconnaissante envers [Elon Musk] de m’avoir confié la responsabilité de protéger la liberté d’expression, de redresser l’entreprise et de transformer X en une App globale (multi fonctions, Ndlr). » a déclaré Yaccarino sur son compte X. C’est peu dire que le mandat de la désormais ex-CEO a été marqué par des décisions controversées : modération réduite, prolifération de discours haineux malgré les « community notes », et lancement d’un bot IA (Grok) diffusant des propos discriminants et antisémites (c’est encore plus flagrant après la dernière version mise à jour du chatbot) . Yaccarino a également pris à partie les associations qui dénonçaient les dérapages de la plateforme (comme Media Matters), et défendu des positions pour le moins paradoxales sur la liberté d’expression… en poursuivant en justice des annonceurs ayant quitté la plateforme !

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025