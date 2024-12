Threads compte plus de 300 millions d’utilisateurs

La progression est fulgurante : Mark Zuckerberg vient tout juste d’annoncer que Threads, le concurrent direct de X, a franchi la barre hautement symbolique des 300 millions d’utilisateurs, dont 100 millions d’utilisateurs actifs journaliers. Les 275 millions d’utilisateurs avaient été atteints il y a un mois à peine, preuve de la progression extrêmement rapide du réseau social. Meta a aussi confirmé il y a peu que le service gagnait près d’un million d’utilisateurs chaque jour depuis un trimestre, ce qui semble indiquer qu’à ce rythme, Threads sera sur les talons de X, voire le dépassera, dans le courant de l’année 2025 !

Pour l’instant , X reste loin devant, avec en moyenne pas moins de 611 millions d’utilisateurs actifs mensuels (sur l’année 2024), et près de 250 millions d’utilisateurs actifs journaliers, mais Threads n’est plus du tout ridicule à côté, ce qui est déjà une grosse réussite d’autant que le réseau social avait subi un énorme flot de critiques à son lancement. A force de mises à jour, de nouvelles fonctions et d’efforts concernant la modération, Threads a fini par convaincre des centaines de millions d’utilisateurs et s’impose comme la principale alternative au très controversé X.