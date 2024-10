Meta suspend les comptes Instagram et Threads qui traquent les jets privés de célébrités

La fête est finie : Meta vient de suspendre les comptes Instagram et Threads qui jusqu’ici suivaient les jets privés de célébrités comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et d’autres personnalités encore, invoquant des préoccupations en matière de confidentialité et le risque potentiel de préjudice physique pour les individus « surveillés ». Ces comptes, principalement gérés par l’étudiant de Floride Jack Sweeney, ont été désactivés lundi 21 octobre, Meta profitant de l’occasion pour rappeler ses règles en matière de sécurité : « Compte tenu du risque de préjudice physique pour les personnes, et conformément à la recommandation du Conseil de surveillance indépendant, nous avons désactivé ces comptes pour violation de notre politique de confidentialité », a déclaré un porte-parole de Meta.

Outre Zuckerberg et Musk, les comptes traqueurs suivaient à la trace les jets de personnalités comme Bill Gates, Jeff Bezos, Kim Kardashian, ou bien encore Taylor Swift. La suspension de ces comptes rappelle un incident précédent : le compte @ElonJet de Sweeney, qui suivait les déplacements en jet d’Elon Musk, avait été banni définitivement de Twitter au mois de décembre 2022… sur décision de Musk. Malgré une loi américaine signée au mois de mai qui permet aux propriétaires d’aéronefs privés d’anonymiser l’immatriculation des vols, Sweeney continue d’affirmer qu’il est possible de suivre des personnalités, en partie grâce aux conseils et autres tuyaux d’autres amateurs d’aviation.