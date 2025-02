Meta s’associe à l’UNESCO pour améliorer ses modèles d’IA et de traduction

Meta s’associe à l’UNESCO pour lancer un programme visant à collecter des enregistrements vocaux et des transcriptions afin d’améliorer ses modèles d’intelligence artificielle en reconnaissance et traduction de la parole. Baptisé Language Technology Partner Program, ce projet réunit des collaborateurs qui fourniront plus de 10 heures d’enregistrements audio, ainsi que des textes écrits et des traductions dans diverses langues. Meta assure en outre que ces modèles, une fois finalisés, seront entièrement open source.

Parmi les premiers partenaires figure le gouvernement du Nunavut, où certaines communautés parlent l’Inuktut (une langue inuit). L’objectif principal est de soutenir les langues sous-représentées, conformément aux travaux de l’UNESCO, afin de créer des systèmes d’IA capables de comprendre et de répondre aux besoins humains, indépendamment de la langue ou du contexte culturel.

En complément, Meta a publié un benchmark open source permettant d’évaluer la performance des modèles de traduction automatique. Disponible sur Hugging Face, cet outil supporte sept langues et permet aux chercheurs d’y contribuer. Bien que Meta présente ces initiatives comme étant avant tout philanthropiques, la firme dirigée par Zuckerberg n’oublie pas au passage d’améliorer les capacités linguistiques de Meta AI et des fonctionnalités comme la traduction automatique sur Instagram Reels. Il y a encore du pain sur la planche : le géant américain a été critiqué pour son traitement inégal des langues autres que l’anglais, notamment en laissant 70 % des fausses informations en espagnol et italien non signalées, contre 29 % en anglais.