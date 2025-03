Meta déploie enfin Meta AI en Europe, mais seulement en mode textuel

Meta déploie enfin son chatbot IA en Europe, près d’un an après avoir suspendu le lancement sur le vieux continent. Dès les prochaines semaines, Meta AI sera disponible sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger dans 41 pays européens et 21 territoires d’outre-mer. Malheureusement, Meta AI se limitera dans un premier temps aux fonctionnalités de chat textuel. Lancé aux États-Unis en 2023, l’assistant devait initialement être introduit dans la foulée en Europe, mais Meta a dû reporter son déploiement après que l’autorité irlandaise de protection de la vie privée ait demandé au réseau social de retarder l’entraînement de son IA avec les contenus des utilisateurs de Facebook et Instagram. La sortie dans l’UE du modèle d’IA multimodal Llama avait également été mise en pause, cette fois en raison de blocages règlementaires.

Dans cette version limitée, Meta AI se comportera donc uniquement comme un classique chatbot, ce qui lui permettra tout de même d’aider les utilisateurs européens à générer des idées, organiser des voyages ou répondre à des questions en s’appuyant sur des informations du web. Meta AI pourra aussi faciliter l’affichage de certains types de contenus sur Instagram, mais ne permettra pas de générer ou modifier des images ni d’interagir avec des photos. On rappellera aussi que l’IA de Meta n’est pas entraînée sur les données des utilisateurs de l’UE. Meta déclare continuer de travailler avec les régulateurs européens pour élargir progressivement les fonctionnalités de Meta AI, l’objectif étant d’atteindre un niveau d’offre similaire à celui des États-Unis. L’an dernier, Meta avait déjà introduit certaines fonctionnalités d’IA dans ses lunettes connectées Ray-Ban en Europe, mais là encore sans les fonctions multimodales.