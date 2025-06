Meta dévoile les lunettes connectées Oakley x Meta… dont l’ambassadeur sera Mbappé en France !

Meta a officiellement dévoilé ses nouvelles lunettes connectées conçues en partenariat avec Oakley, les Oakley Meta HSTN. Basées sur le modèle HSTN, ces lunettes offrent une autonomie doublée par rapport aux Ray-Ban Meta et peuvent enregistrer des vidéos en 3K. Les Oakley Meta intègrent une caméra frontale, des haut-parleurs « ouverts », des micros, ainsi que l’assistant vocal Meta AI, ce qui permettra à l’utilisateur de poser des questions ou de lancer des actions simples (prendre une vidéo avec les lunettes par exemple). Le modèle HSTN en édition limitée, en coloris doré et avec des verres PRIZM 24K polarisés, sera disponible en précommande à partir du 11 juillet au prix de 549 euros (contre 100 euros de moins pour le modèle standard). En France, c’est un certain Kylian Mbappé qui se chargera de faire la promotion de cet accessoire !



Les lunettes Oakley Meta affichent jusqu’à huit heures d’autonomie en usage standard (19 heures en veille), et la recharge rapide est disponible (50 % en 20 minutes via un étui de charge offrant 48 heures supplémentaires). Proposées en six combinaisons de couleurs et compatibles avec des verres correcteurs, ces lunettes connectées seront commercialisées dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, et une grande partie de l’Europe dont la France, puis plus tard dans l’année au Mexique, en Inde et aux Émirats arabes unis. Meta souligne en outre que ce lancement s’inscrit dans un partenariat de long durée avec EssilorLuxottica, la maison mère d’Oakley, de Ray-Ban et d’autres marques, ajoutant au passage que plus de deux millions de paires de Ray-Ban Meta ont déjà été vendues.