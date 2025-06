Orange et SFR se mettent à vendre les lunettes connectées Ray-Ban Meta

Après Orange et SFR comme opérateurs, voilà Orange et SFR comme… vendeurs de lunettes connectées. Les deux groupes ont commencé à vendre la paire Ray-Ban Meta sur leurs sites et dans les boutiques.

Les Ray-Ban Meta débarquent chez Orange et SFR

« Alliant design emblématique et technologie avancée, ces lunettes connectées offrent une expérience innovante pour accompagner la vie quotidienne de ses utilisateurs », indique Orange dans son communiqué annonçant la mise en vente des Ray-Ban Meta.

Le site d’Orange liste quatre modèles, mais seulement un seul est disponible. Il s’agit de la paire Skyler avec les verres Transitions. Le prix est ici de 409 euros. Il y a la version Wayfarer avec les verres Transitions à 409 euros. Et les deux autres modèles sont là aussi des Wayfarer avec des prix de 329 et 359 euros. L’opérateur historique propose de payer en quatre fois pour ceux qui le souhaitent.

Du côté de SFR, on retrouve cinq paires. Les prix sont les mêmes. Il y a deux variantes réellement disponibles à l’achat (les trois autres sont marquées comme « indisponibles), à savoir la paire Wayfarer et la paire Skyler.

Naturellement, Meta essaie d’attirer un nouveau public pour vendre ses lunettes connectées et gonfler son chiffre d’affaires. Le groupe, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, juge visiblement que les opérateurs sont une bonne solution pour attirer du monde.

Pour rappel, les Ray-Ban Meta intègrent de l’intelligence artificielle (Meta AI) pour réaliser certaines actions et des caméras pour filmer sans passer par son smartphone.