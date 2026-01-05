TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Microsoft ne permet plus l’activation par téléphone de Windows et Office

5 Jan. 2026 • 20:38
1

Microsoft continue de durcir les conditions d’utilisation de Windows et d’Office sans connexion internet en désactivant son service historique d’activation par téléphone. Le groupe remplace cette méthode par une redirection automatisée vers ses services sur Internet.

Windows 11 Logo PC Portable

La fin de l’activation par téléphone pour Windows et Office

Comme l’a démontré Ben Kleinberg avec une vidéo sur YouTube, composer le numéro dédié à l’activation de Windows ou d’Office ne permet plus de parler à un serveur vocal interactif classique. L’appelant tombe désormais sur un message automatisé indiquant que « l’assistance pour l’activation de produit a déménagé en ligne ». Le système envoie ensuite un SMS contenant un lien vers le portail d’activation moderne de Microsoft.

Cette nouvelle procédure annule l’intérêt même de l’activation hors ligne car le site exige une connexion à un compte Microsoft pour fonctionner. Lors de son test, Ben Kleinberg a dû surmonter un problème de compatibilité avec Firefox sur iPhone avant de récupérer ses identifiants via Safari sur un ordinateur portable. Il a finalement réussi à valider ses copies de Windows 7 et Office 2010, mais uniquement en passant par le Web.

Le retrait de cette fonctionnalité pose un problème de cohérence car la documentation de Microsoft liste toujours l’activation téléphonique comme une méthode valide pour Windows 7, 8.1, 10 et 11. De même, l’option reste visible dans les menus des systèmes d’exploitation, bien qu’elle ne délivre plus qu’un message vocal court avant de raccrocher. Aucune annonce officielle n’a confirmé cet arrêt définitif.

La situation s’avère critique pour les utilisateurs de vieux systèmes d’exploitation. Ben Kleinberg a eu recours à cette méthode car il utilisait une clé impossible à activer directement dans Windows 7, les serveurs d’activation pour cette version étant inopérants. Cette restriction s’ajoute aux blocages récents mis en place par Microsoft contre les comptes locaux permettant de contourner l’écran de configuration initiale (OOBE).

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

