TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 11 se met à bloquer les méthodes pour contourner le compte Microsoft obligatoire
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 se met à bloquer les méthodes pour contourner le compte Microsoft obligatoire

7 Oct. 2025 • 9:25
4

Microsoft a (réellement) décidé de rendre l’utilisation d’un compte Microsoft obligatoire lors de la configuration de Windows 11. Dans une nouvelle version de test, l’entreprise bloque activement toutes les méthodes de contournement qui permettaient aux utilisateurs d’installer le système avec un compte local.

Windows 11 Logo

La fin du compte local sur Windows 11

À l’avenir, il sera indispensable de disposer d’une connexion Internet et d’un compte Microsoft pour finaliser l’installation de Windows 11. L’entreprise a officiellement annoncé cette décision, expliquant sa démarche dans une note de version. « Nous supprimons les mécanismes connus pour créer un compte local dans l’expérience de configuration de Windows (OOBE) », précise Microsoft.

Selon la firme, ces méthodes alternatives, bien que populaires, présentaient un risque. « Elles sautent par inadvertance des écrans de configuration critiques, ce qui peut potentiellement amener les utilisateurs à quitter l’OOBE avec un appareil qui n’est pas entièrement configuré pour l’utilisation ». En rendant son parcours obligatoire, Microsoft veut garantir que chaque appareil soit correctement paramétré.

La fin des méthodes de contournement

Cette nouvelle politique met un terme à des astuces bien connues des utilisateurs de Windows 11 Pro et Famille. Microsoft avait déjà supprimé la méthode « bypassnro » plus tôt dans l’année. Désormais, c’est la commande start ms-cxh:localonly, découverte en réaction, qui est rendue inefficace. Tenter de l’utiliser ne fait que réinitialiser le processus de configuration, sans parvenir à éviter l’écran de connexion au compte Microsoft. Ces solutions étaient très prisées pour leur simplicité, évitant la création de fichiers de réponses complexes.

De nombreux utilisateurs préféraient ces méthodes pour plusieurs raisons, notamment pour éviter de lier leur session à un compte en ligne ou simplement pour personnaliser le nom de leur dossier utilisateur. Par défaut, Windows le nomme en se basant sur l’adresse e-mail associée au compte Microsoft. Conscient de ce point, Microsoft met en place une petite concession : une nouvelle option, accessible via une commande, permettra de nommer ce dossier manuellement durant l’installation. Les utilisateurs espèrent que cette fonctionnalité deviendra à terme une simple option graphique dans le processus de configuration.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 : une méthode pour contourner le compte Microsoft est supprimée

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

4 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tests oculaire via IA

RetiPhenoAge : ce scanner oculaire renforcé par l’IA peut prédire la démence des années à l’avance

7 Oct. 2025 • 12:06
0 Science

Voilà qui démontre (une fois de plus) tout le potentiel « bienfaisant » de l’IA : une équipe...

A Knight of Seven Kingdoms – GOT

A Knight of the Seven Kingdoms : une affiche et une date de sortie pour le nouveau spin-off de Game of Thrones

7 Oct. 2025 • 10:55
0 Geekeries

Après un premier report, HBO a cette fois confirmé que A Knight of the Seven Kingdoms débarquera au mois de janvier 2026 sur HBO et...

ChatGPT Integration Applications Tierces Booking

ChatGPT ajoute des applications tierces pour devenir une plateforme

6 Oct. 2025 • 22:40
1 Internet

OpenAI a profité de sa conférence annuelle DevDay 2025 pour annoncer une évolution importante de ChatGPT. L’entreprise lance...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 6 octobre

6 Oct. 2025 • 20:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions

6 Oct. 2025 • 20:29
0 Internet

Lors de la conférence Dev Day, Sam Altman, patron d’OpenAI, a annoncé que ChatGPT compte désormais 800 millions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Procès antitrust : le « Shutdown » américain offre un répit inattendu à Apple

Procès antitrust : le « Shutdown » américain offre un répit inattendu à Apple

7 Oct. 2025 • 11:44

image de l'article [Prime days] Le Mac Mini M4 à moins de 600 euros et l’iPad A16 à 359 euros

[Prime days] Le Mac Mini M4 à moins de 600 euros et l’iPad A16 à 359 euros

7 Oct. 2025 • 10:19

image de l'article Apple ne signe plus iOS 26.0 et iOS 18.7 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 26.0 et iOS 18.7 : restauration et mise à jour bloquées

7 Oct. 2025 • 10:00

image de l'article [Prime Days] De très grosses promos sur les coques pour iPhone 16, iPhone 17 et iPhone Air (jusqu’à -30%)

[Prime Days] De très grosses promos sur les coques pour iPhone 16, iPhone 17 et iPhone Air (jusqu’à -30%)

7 Oct. 2025 • 9:51

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site