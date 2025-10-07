Windows 11 se met à bloquer les méthodes pour contourner le compte Microsoft obligatoire

Microsoft a (réellement) décidé de rendre l’utilisation d’un compte Microsoft obligatoire lors de la configuration de Windows 11. Dans une nouvelle version de test, l’entreprise bloque activement toutes les méthodes de contournement qui permettaient aux utilisateurs d’installer le système avec un compte local.

La fin du compte local sur Windows 11

À l’avenir, il sera indispensable de disposer d’une connexion Internet et d’un compte Microsoft pour finaliser l’installation de Windows 11. L’entreprise a officiellement annoncé cette décision, expliquant sa démarche dans une note de version. « Nous supprimons les mécanismes connus pour créer un compte local dans l’expérience de configuration de Windows (OOBE) », précise Microsoft.

Selon la firme, ces méthodes alternatives, bien que populaires, présentaient un risque. « Elles sautent par inadvertance des écrans de configuration critiques, ce qui peut potentiellement amener les utilisateurs à quitter l’OOBE avec un appareil qui n’est pas entièrement configuré pour l’utilisation ». En rendant son parcours obligatoire, Microsoft veut garantir que chaque appareil soit correctement paramétré.

La fin des méthodes de contournement

Cette nouvelle politique met un terme à des astuces bien connues des utilisateurs de Windows 11 Pro et Famille. Microsoft avait déjà supprimé la méthode « bypassnro » plus tôt dans l’année. Désormais, c’est la commande start ms-cxh:localonly, découverte en réaction, qui est rendue inefficace. Tenter de l’utiliser ne fait que réinitialiser le processus de configuration, sans parvenir à éviter l’écran de connexion au compte Microsoft. Ces solutions étaient très prisées pour leur simplicité, évitant la création de fichiers de réponses complexes.

De nombreux utilisateurs préféraient ces méthodes pour plusieurs raisons, notamment pour éviter de lier leur session à un compte en ligne ou simplement pour personnaliser le nom de leur dossier utilisateur. Par défaut, Windows le nomme en se basant sur l’adresse e-mail associée au compte Microsoft. Conscient de ce point, Microsoft met en place une petite concession : une nouvelle option, accessible via une commande, permettra de nommer ce dossier manuellement durant l’installation. Les utilisateurs espèrent que cette fonctionnalité deviendra à terme une simple option graphique dans le processus de configuration.