La Chine déploie des robots humanoïdes à sa frontière avec le Vietnam

Vers un monde toujours plus technologique… et dystopique ? À la frontière sino-vietnamienne, la ville de Fangchenggang v a devenir un laboratoire à ciel ouvert pour la robotique humanoïde. Les autorités locales ont en effet choisi d’y introduire des robots intelligents afin de fluidifier le passage des voyageurs et des marchandises dans l’un des points de transit les plus fréquentés du sud de la Chine.

Des humanoïdes pour désengorger un poste-frontière saturé

Située dans la région du Guangxi, Fangchenggang voit transiter chaque jour camions de fret, des bus et de nombreux voyageurs occasionnels. Pour faire face à cette pression logistique, les gardes-frontière vont désormais être épaulés par des robots humanoïdes Walker S2 conçus par Ubtech Robotics. D’une taille comparable à celle d’un adulte, ces machines savent marcher, manipuler des objets et interagir avec leur environnement grâce à des capteurs, des caméras et une intelligence artificielle embarquée.

Le contrat, estimé à environ 37 millions d’euros, prévoit une livraison progressive de ces robots, dont le nombre exact n’a pas été communiqué. La mission de ces Androïdes consiste à réguler les flux, orienter les files d’attente, répondre aux questions simples et assurer une présence dissuasive dans les zones de transit.

Surveillance, assistance et collecte d’informations

Au-delà de l’accueil des voyageurs, certains robots opéreront dans les zones de fret. Ces derniers seront chargés de vérifier des conteneurs, d’observer les mouvements suspects et de transmettre des données en temps réel aux centres de commandement. Pour Ubtech, il s’agit d’un “test décisif dans un environnement complexe et sensible”.

Un pari technologique et social

Si l’expérience est concluante, les autorités chinoises pourraient étendre ce dispositif à d’autres infrastructures stratégiques comme les aéroports, les gares ou les ports. Mais l’acceptation par le public de ce type de technologues reste une inconnue majeure. Être orienté, observé et parfois contrôlé par une machine humanoïde pourrait susciter de la méfiance voire de l’inquiétude. Côté agents, se posent aussi les questions de la responsabilité et de l’autorité en cas d’erreurs. Là encore, de la technologie triomphante à la dystopie, la frontière semble mince…