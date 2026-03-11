TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones OnePlus et Oppo augmentent les prix de leurs smartphones
Smartphones

OnePlus et Oppo augmentent les prix de leurs smartphones

2 min.
11 Mar. 2026 • 14:10
0

La pénurie de RAM et de stockage commence à se traduire directement au niveau de la facture pour les utilisateurs. Oppo et OnePlus ont annoncé des hausses de prix sur leurs smartphones existants à partir du 16 mars, citant la montée en flèche des coûts des composants. Les gammes haut de gamme d’Oppo sont épargnées pour l’instant, mais les modèles plus accessibles et l’ensemble des produits OnePlus sont concernés.

OnePlus 15 Arriere

Hausse de prix des smartphones OnePlus et Oppo

Dans un avis publié sur sa boutique en ligne, Oppo justifie la décision en ces termes :

Cher utilisateur,

En réponse à la hausse des coûts de plusieurs composants clés de téléphones mobiles, notamment les composants de stockage à haute vitesse, nous avons pris la décision suivante après une évaluation approfondie : à partir de minute le 16 mars 2026, Oppo ajustera les prix de certains de ses produits déjà commercialisés afin de continuer à garantir une excellente qualité de produit et une expérience utilisateur optimale.

Actuellement, les produits concernés par cet ajustement de prix comprennent les gammes Oppo A, K et OnePlus, mais n’incluent pas les gammes Oppo Find, Reno et Oppo Pad.

Ces hausses interviennent dans un contexte particulièrement dégradé. Une récente prévision anticipe une contraction du marché mondial des smartphones d’environ 13 % cette année, un recul plus prononcé que celui observé au pic de la pandémie du Covid-19. Les fabricants chinois sont identifiés comme les plus exposés aux impacts de cette pénurie.

Il n’est pas encore clair si les hausses de prix annoncées se limiteront à la Chine ou s’étendront aux appareils OnePlus commercialisés en Europe et dans le reste du monde.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OnePlus Turbo 6 Mobiles / Tablettes

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

OnePlus 13 Mobiles / Tablettes

OnePlus : une faille permet de lire tous vos SMS

OnePlus 15 Arriere Mobiles / Tablettes

OnePlus dément formellement les rumeurs de fermeture

OnePlus 15 Arriere Mobiles / Tablettes

Le OnePlus 15 est officialisé en France avec un prix en baisse

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Protection Arnaques

Facebook, Messenger et WhatsApp ajoutent des outils IA anti-arnaques

11 Mar. 2026 • 15:44
0 Internet

Meta annonce une série de mesures pour protéger ses utilisateurs contre les arnaques en ligne sur Facebook, Messenger et WhatsApp, combinant...

camera solaire eufyCam S4 avec panneau solaire

🔥 Caméras eufy en promotion : sécuriser sa maison sans abonnement à partir de 30 euros

11 Mar. 2026 • 14:37
0 Promos

Les caméras eufy profitent actuellement de plusieurs remises intéressantes, avec un argument toujours aussi fort face à la...

Fortnite Fall Guys

Fortnite / Fall Guys : Epic durcit la facture et augmente drastiquement le prix des monnaies virtuelles

11 Mar. 2026 • 12:40
0 Jeux vidéo

Epic Games serre la vis sur ses jeux-service. À partir de la fin mars, Fortnite applique une hausse effective du prix des V-Bucks, suivie...

Sonde Van Allen

La sonde Van Allen Probe A de la NASA va rentrer dans l’atmosphère de façon non contrôlée

11 Mar. 2026 • 11:15
0 Science

Après près de 14 ans en orbite, Van Allen Probe A, l’une des deux sondes de la NASA dédiées à...

Amazon Logo Batiment

Amazon obtient une injonction contre Perplexity : l’agent d’achat IA de Comet temporairement bloqué

11 Mar. 2026 • 10:06
0 Internet

Nouvel épisode dans la bataille naissante de “l’agentic commerce”. Un tribunal fédéral de San Francisco a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 3 jeux en avril

Apple Arcade va ajouter ces 3 jeux en avril

11 Mar. 2026 • 15:15

image de l'article iPad Pro M5 11 pouces : une offre très agressive fait passer le prix sous les 850 euros

iPad Pro M5 11 pouces : une offre très agressive fait passer le prix sous les 850 euros

11 Mar. 2026 • 14:17

image de l'article MacBook Neo : un photographe pro se dit surpris par les performances lors de tests de « workflows »

MacBook Neo : un photographe pro se dit surpris par les performances lors de tests de « workflows »

11 Mar. 2026 • 13:10

image de l'article X-Plane 12 arrive sur Apple Vision Pro grâce à visionOS 26.4 et la compatibilité Nvidia CloudXR 6

X-Plane 12 arrive sur Apple Vision Pro grâce à visionOS 26.4 et la compatibilité Nvidia CloudXR 6

11 Mar. 2026 • 11:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site