OnePlus et Oppo augmentent les prix de leurs smartphones

La pénurie de RAM et de stockage commence à se traduire directement au niveau de la facture pour les utilisateurs. Oppo et OnePlus ont annoncé des hausses de prix sur leurs smartphones existants à partir du 16 mars, citant la montée en flèche des coûts des composants. Les gammes haut de gamme d’Oppo sont épargnées pour l’instant, mais les modèles plus accessibles et l’ensemble des produits OnePlus sont concernés.

Hausse de prix des smartphones OnePlus et Oppo

Dans un avis publié sur sa boutique en ligne, Oppo justifie la décision en ces termes :

Cher utilisateur, En réponse à la hausse des coûts de plusieurs composants clés de téléphones mobiles, notamment les composants de stockage à haute vitesse, nous avons pris la décision suivante après une évaluation approfondie : à partir de minute le 16 mars 2026, Oppo ajustera les prix de certains de ses produits déjà commercialisés afin de continuer à garantir une excellente qualité de produit et une expérience utilisateur optimale. Actuellement, les produits concernés par cet ajustement de prix comprennent les gammes Oppo A, K et OnePlus, mais n’incluent pas les gammes Oppo Find, Reno et Oppo Pad.

Ces hausses interviennent dans un contexte particulièrement dégradé. Une récente prévision anticipe une contraction du marché mondial des smartphones d’environ 13 % cette année, un recul plus prononcé que celui observé au pic de la pandémie du Covid-19. Les fabricants chinois sont identifiés comme les plus exposés aux impacts de cette pénurie.

Il n’est pas encore clair si les hausses de prix annoncées se limiteront à la Chine ou s’étendront aux appareils OnePlus commercialisés en Europe et dans le reste du monde.