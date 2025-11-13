Le OnePlus 15 est officialisé en France avec un prix en baisse

OnePlus a officiellement lancé le OnePlus 15 à l’international, après une récente présentation pour la Chine. Plus qu’une simple mise à jour, ce modèle marque un changement de stratégie pour la marque qui combine quelques changements de design, une fiche technique performante et, surtout, une politique de prix agressive en France pour venir bousculer le haut de gamme.

Le OnePlus 15 est officiel

La première chose qui frappe avec le OnePlus 15 est son changement d’apparence. Le fabricant abandonne son bloc photo circulaire pour un module carré, décalé sur la gauche, qui n’est pas sans rappeler le design des iPhone. Les bords incurvés du OnePlus 13 laissent place à un cadre en aluminium aux tranches complètement plates, offrant une prise en main différente et une esthétique plus sobre et moderne, avec une finition à l’aspect céramique. Le téléphone est disponible en trois coloris : Original Dune, Absolute Black, et Mist Purple.

Une fiche technique taillée pour la puissance

Sous le capot, le OnePlus 15 est l’un des premiers à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Pour l’épauler et affirmer ses ambitions dans le domaine du jeu mobile, OnePlus a ajouté deux puces dédiées : l’une pour la réactivité tactile (Touch Response) et l’autre pour la stabilité du Wi-Fi (WiFi G2). L’ensemble est refroidi par un système baptisé « Glacier Cooling System ».

Voici un aperçu de ses caractéristiques techniques :

Logiciel : ColorOS 16 (basé sur Android 16)

ColorOS 16 (basé sur Android 16) Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Écran : AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz (pic à 165 Hz), avec une définition de 2 772 × 1 2 72 pixels

AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz (pic à 165 Hz), avec une définition de 2 772 × 1 2 72 pixels Stockage : 256 Go/512 Go/1 To (en UFS 4.1)

256 Go/512 Go/1 To (en UFS 4.1) RAM : 12 Go ou 16 Go en LPDDR5X

12 Go ou 16 Go en LPDDR5X Batterie : double cellule de 3 650 mAh (soit 7 300 mAh au total)

double cellule de 3 650 mAh (soit 7 300 mAh au total) Charge : filaire 120 W, sans fil 50 W

filaire 120 W, sans fil 50 W Capteurs photo (arrière) : 50 mégapixels grand-angle, 50 mégapixels ultra grand-angle et 50 mégapixels téléobjectif (zoom optique 3,5x)

50 mégapixels grand-angle, 50 mégapixels ultra grand-angle et 50 mégapixels téléobjectif (zoom optique 3,5x) Capteur photo (avant) : 32 mégapixels

32 mégapixels Connectivité : Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC

Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC Durabilité : certification IP69K, verre Gorilla Glass

Un prix agressif, la surprise du chef

Alors que OnePlus avait habitué ses clients à des augmentations régulières, la marque prend tout le monde à contre-pied cette année. Le OnePlus 15 est disponible à un tarif de 50 euros inférieur à celui de son prédécesseur, une décision stratégique forte. Le modèle de base (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) est proposé à 979 euros, tandis que la version supérieure (16 Go/512 Go) est affichée à 1 129 euros.

Côté logiciel, OnePlus promet 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité.