OnePlus va remplacer son curseur Alert Slider par un bouton

L’Alert Slider, ce curseur latéral sur les smartphones de OnePlus, ne sera pas plus présent sur les prochains modèles. C’est Pete Lau, le patron de OnePlus, qui l’annonce sur les forums du constructeur. Les utilisateurs auront un bouton à la place.

OnePlus va arrêter son Alert Slider

L’Alert Slider est un commutateur à trois niveaux qui permet de passer d’un mode de sonnerie à l’autre, y compris le vibreur et le silencieux, et a été mis en place sur pratiquement tous les appareils OnePlus depuis le OnePlus 2. Le seul smartphone dépourvu de ce curseur était le OnePlus 10T, un changement qui a été immédiatement annulé sur le OnePlus 11 quelques mois plus tard.

Mais voilà, OnePlus a décidé de l’abandonner pour proposer un bouton. Voici ce que Pete Lau indique :

Aujourd’hui, les smartphones ne sont pas seulement des outils dotés de caractéristiques techniques de pointe (bien que nous nous en occupions). Ce sont des compagnons intelligents. Le nouveau bouton intelligent est conçu pour cet avenir et offre une expérience plus personnalisée. Imaginez un bouton qui s’adapte à vous. Que vous soyez un utilisateur chevronné ou que vous préfériez la simplicité, ce bouton travaille pour vous, et non l’inverse. Où que vous alliez, il s’adapte parfaitement à votre mode de vie. C’est une innovation qui n’est pas seulement intelligente, mais qui vous appartient intuitivement.

Le patron de OnePlus assure qu’il sera toujours possible d’utiliser ce nouveau bouton pour basculer entre les modes sonnerie, vibreur et silencieux. « Je sais à quel point il est essentiel de pouvoir de passer rapidement et facilement son téléphone en silencieux, et cette fonction reste intacte grâce au nouveau bouton », dit le dirigeant.

Il ne dit pas encore quel sera le premier smartphone à avoir le nouveau bouton, mais il pourrait s’agir du OnePlus 13T attendu en avril.

Naturellement, ce changement par OnePlus peut suggérer que la marque s’est inspirée d’Apple qui a abandonné le commutateur de ses iPhone pour un bouton Action. Il semblerait que ce soit plus ou moins la même chose ici.