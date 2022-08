OnePlus 10T officialisé : un smartphone premium avec la charge rapide de 150 W

Comme prévu, OnePlus a annoncé aujourd’hui son nouveau smartphone haut de gamme : le OnePlus 10T. Et qui dit modèle premium dit puissance. Voici les caractéristiques du nouveau téléphone.

Présentation du OnePlus 10T

Le OnePlus 10T dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui se veut Full HD+. Le taux de rafraîchissement se veut adaptatif et peut monter jusqu’à 120 Hz. Aussi, on retrouve du verre Gorilla Glass 5 pour la résistance.

Sous le capot, le smartphone embarque la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Cela va assurer d’excellentes performances, que ce soit dans les jeux ou pour les autres usages. On retrouve 8 ou 16 Go pour la RAM et 128 ou 256 Go pour le stockage. Il s’agit dans les deux cas d’un stockage UFS 3.1, ce qui assure une bonne rapidité d’exécution.

Un autre point est l’autonomie avec OnePlus qui propose une batterie de 4 800 mAh. Le constructeur propose une charge de 150 W et assure qu’il suffit de 19 minutes pour passer de 0% à 100%. Pour information, la technologie utilisée ici est le SuperVooc d’Oppo qui sépare la charge sur deux accumulateurs en simultané à 75 W chacun.

À l’arrière, le OnePlus 10T dispose d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Le capteur photo à l’avant fait 16 mégapixels.

Parmi les autres caractéristiques techniques, il y a le capteur d’empreintes sous l’écran, un port USB-C (2.0), deux haut-parleurs, le support de la 5G, du NFC, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Dernier point, le smartphone tournera sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12.1. Mais OnePlus a confirmé qu’il proposera cette année OxygenOS 13 qui s’appuie sur Android 13.

Prix et date de sortie

Le OnePlus 10T est disponible aujourd’hui à la précommande sur le site de OnePlus. Il sera en précommande sur Amazon dès le 11 août. La disponibilité se fera le 25 août.

Pour les prix, c’est 729 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On passe à 829 euros avec la configuration ayant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. À noter qu’une paire d’écouteurs est offerte pour chaque précommande.