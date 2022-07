OnePlus 10T : OnePlus dévoile la date de présentation

OnePlus annonce que la présentation du OnePlus 10T, son nouveau smartphone haut de gamme, aura lieu le 3 août prochain. Ce sera au cours d’une conférence au Gotham Hall à New York. Le rendez-vous est donné à 16 heures (heure française).

Cette conférence sera notable pour OnePlus puisqu’elle sera en présentiel. Le groupe a proposé pendant un moment des conférences uniquement en ligne à cause du Covid-19. Mais la situation évolue et le constructeur revient au format qui était en place avant la pandémie. Son précédent rendez-vous physique était en 2019 pour la présentation du OnePlus 7T.

OnePlus a également confirmé que le 10T aura le droit au dernier processeur haut de gamme en date de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8+ Gen 1. Il succédera ainsi à la la puce Snapdragon 8 Gen 1 présente dans le OnePlus 10 Pro. Le nouveau processeur mobile offre quelques gains de performance et se veut 10% plus rapide que son prédécesseur. L’efficacité énergétique du CPU (processeur) est améliorée de 30% et la puissance énergétique du GPU (partie graphique) est réduite de manière identique. Une autre amélioration est la façon dont le moteur de 7e génération de Qualcomm pour l’intelligence artificielle offre jusqu’à 20% de meilleures performances par watt.

Des rendus ont montré que le design du smartphone sera similaire au modèle actuel avec un grand capteur photo enveloppant mais le retour d’un écran plat. Il s’agirait d’une dalle AMOLED (LTPO) de 6,7 pouces qui serait Full HD+. On retrouverait par ailleurs 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.