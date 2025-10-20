Le OnePlus 15 a une énorme batterie et une recharge très rapide

Le OnePlus 15 sera officialisé le 27 octobre et le constructeur a déjà dévoilé la capacité de la batterie : 7 300 mAh. C’est énorme pour le coup et devrait permettre au smartphone d’avoir une très bonne autonomie.

Une grosse batterie de 7 300 mAh dans le OnePlus 15

Voici ce qu’indique OnePlus sur son compte Weibo :

Conçu pour les jeux à très haute fréquence d’images, le OnePlus 15 est équipé d’une batterie « Batterie glacière » d’une capacité impressionnante de 7 300 mAh, associée à la seule technologie « 120 W Super Flash Charge » et « 50 W en recharge sans fil rapide » de l’année, offrant ainsi une combinaison ultime de puissance et d’autonomie.

Pour faire des comparaisons, le Pixel 10 XL de Google a une batterie de 5 200 mAh. La capacité de la batterie du OnePlus 15 est donc 40 % plus importante. Pour sa part, le Galaxy S25 Ultra de Samsung a une batterie de 5 000 mAh. Ici, le gain est de 46 % pour le modèle de OnePlus. Du côté de l’iPhone 17 Pro Max (4 823 mAh), le gain est de 51 %.

Une autre comparaison est celle avec le prédécesseur, à savoir le OnePlus 13 (oui : OnePlus passe du 13 au 15 parce que le chiffre 4 n’est pas bien vu en Chine, étant donné qu’il se rapproche du mot « mort »). Ici, le gain est de 22 % (6 000 mAh vs 7 300 mAh).

Outre l’amélioration de la capacité de la batterie, le nouveau smartphone proposera une recharge filaire à 120 W, ce qui là encore est énorme. Pour la recharge sans fil, ce sera 50 W.

La présentation du OnePlus 15 se fera le 27 octobre. Cela concernera d’abord la Chine. Le lancement international devrait intervenir peu de temps après.