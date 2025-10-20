TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Le OnePlus 15 a une énorme batterie et une recharge très rapide
Actualité Mobiles et Tablettes

Le OnePlus 15 a une énorme batterie et une recharge très rapide

20 Oct. 2025 • 19:24
0

Le OnePlus 15 sera officialisé le 27 octobre et le constructeur a déjà dévoilé la capacité de la batterie : 7 300 mAh. C’est énorme pour le coup et devrait permettre au smartphone d’avoir une très bonne autonomie.

OnePlus 15 Arriere

Une grosse batterie de 7 300 mAh dans le OnePlus 15

Voici ce qu’indique OnePlus sur son compte Weibo :

Conçu pour les jeux à très haute fréquence d’images, le OnePlus 15 est équipé d’une batterie « Batterie glacière » d’une capacité impressionnante de 7 300 mAh, associée à la seule technologie « 120 W Super Flash Charge » et « 50 W en recharge sans fil rapide » de l’année, offrant ainsi une combinaison ultime de puissance et d’autonomie.

Pour faire des comparaisons, le Pixel 10 XL de Google a une batterie de 5 200 mAh. La capacité de la batterie du OnePlus 15 est donc 40 % plus importante. Pour sa part, le Galaxy S25 Ultra de Samsung a une batterie de 5 000 mAh. Ici, le gain est de 46 % pour le modèle de OnePlus. Du côté de l’iPhone 17 Pro Max (4 823 mAh), le gain est de 51 %.

Une autre comparaison est celle avec le prédécesseur, à savoir le OnePlus 13 (oui : OnePlus passe du 13 au 15 parce que le chiffre 4 n’est pas bien vu en Chine, étant donné qu’il se rapproche du mot « mort »). Ici, le gain est de 22 % (6 000 mAh vs 7 300 mAh).

Outre l’amélioration de la capacité de la batterie, le nouveau smartphone proposera une recharge filaire à 120 W, ce qui là encore est énorme. Pour la recharge sans fil, ce sera 50 W.

La présentation du OnePlus 15 se fera le 27 octobre. Cela concernera d’abord la Chine. Le lancement international devrait intervenir peu de temps après.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Realme GT 10000 mAh Mobiles / Tablettes

Realme dévoile un smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh

Samsung Galaxy S25 Ultra Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : Samsung proposerait une batterie silicium-carbone dépassant 6 000 mAh

OnePlus 13 Mobiles / Tablettes

OnePlus : une faille permet de lire tous vos SMS

OnePlus 13 Cote Alert Slider Bouton Mobiles / Tablettes

OnePlus va remplacer son curseur Alert Slider par un bouton

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lina Khan

Risques de l’IA : la grande purge de la FTC

20 Oct. 2025 • 20:11
0 Hors-Sujet

Ce n’est malheureusement pas une surprise : la Federal Trade Commission (FTC) a discrètement supprimé trois articles de blog...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 octobre

20 Oct. 2025 • 19:51
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Waymo Voiture Sans Chauffeur Robotaxi

Waymo sous le coup d’une enquête fédérale après un incident impliquant un bus scolaire

20 Oct. 2025 • 19:47
0 Hors-Sujet

La NHTSA a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire après qu’un robotaxi de Waymo a contourné un...

Starlink satellite

SpaceX : Starlink dépasse les 10 000 satellites pour Internet

20 Oct. 2025 • 17:38
0 Internet

Avec un nouveau lancement de 56 satellites, SpaceX a franchi le cap symbolique des 10 000 satellites Starlink mis en orbite. Cette étape a...

horizon-zero-dawn

Horizon Zero Dawn : le film tiré du jeu PlayStation sortirait en salles en 2027

20 Oct. 2025 • 16:40
0 Geekeries

Sony semble bien décidé à donner vie sur grand écran à l’univers spectaculaire de Horizon Zero Dawn; le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’action d’Apple (AAPL) atteint son plus haut niveau après le succès des iPhone 17

L’action d’Apple (AAPL) atteint son plus haut niveau après le succès des iPhone 17

20 Oct. 2025 • 17:56

image de l'article L’app Apple Sports se met à jour pour la NFL, le football universitaire et plus

L’app Apple Sports se met à jour pour la NFL, le football universitaire et plus

20 Oct. 2025 • 16:47

image de l'article Apple diffuse sa publicité « Les grandes idées commencent sur Mac »

Apple diffuse sa publicité « Les grandes idées commencent sur Mac »

20 Oct. 2025 • 16:00

image de l'article Les iPhone 17 se vendent mieux que les iPhone 16 au lancement

Les iPhone 17 se vendent mieux que les iPhone 16 au lancement

20 Oct. 2025 • 15:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site