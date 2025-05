Realme dévoile un smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh

Et si le renouveau du marché du smartphone passait par une évolution drastique de la capacité des batteries ? Si l’on en croit plusieurs sources de l’industrie mobile, plusieurs fabricants chinois dont Oppo, OnePlus, Redmi (Xiaomi) et Realme travaillent sur des smartphones équipés de batteries dont la capacité pourrait atteindre les 8000 mAh, ce qui est très au dessus des modèles actuels (dont les batteries oscillent généralement entre 4000 et 5000 mAh de capacité).

Realme semble être le fabricant le plus en avance à ce sujet, et vient de dévoiler un prototype de smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh (et avec une capacité de charge de 320 W !). Ce modèle GT, qui s’appuie sur 60 brevets internationaux, utilise une batterie composée d’une cellule à anode en silicium avec un ratio de silicium de 10 % et une densité énergétique de 887 Wh/L. La batterie 10 000 mAh occupant évidemment une certaine place, Realme à revu l’architecture de la carte-mème (Diamond Architecture), désormais beaucoup plus compacte (à peine 23 mm de côté). Évidemment, il faudra encore attendre quelques années pour un modèle commercial équipé de ce type de batterie, mais il semble bien que le temps des smartphones avec peu d’autonomie soit déjà compté….